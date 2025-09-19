¡Ú¶µ°÷¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤Ë´íµ¡´¶¡Û¡ÈÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤ò¸å²¡¤·¡¡¼¯»ùÅç¤Î¹â¹»¤Ç¶µ¿¦¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸ì¤ë¹ÖºÂ
¡¡¸©Æâ¤Î¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤Ç¡¢½Ð´ê¼Ô¤Î¿ô¤¬²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°÷¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¹â¹»¤Ç¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤ä¡¢¼¯»ùÅçÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¶µ¿¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅçÃæ±û¹â¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶µ¿¦¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¹ÖºÂ¡£¶µ¿¦¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢1Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯À¸¤ÎÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤Ç¡¢½Ð´ê¼Ô¤Î¿ô¤¬²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°÷¤Î¡¢¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ÎÃæ¡¢¶µ¿¦¤ò»Ö¤¹À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡¢¾Íè¡¢¶µ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥¤¥áー¥¸¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅçÃæ±û¹â¹»À¸ÅÌ¡Ë
¡Ö¶µ°÷¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¡¢³Ú¤·¤µ¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¾Íè¤ÏÍý³Ø·Ï¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ê¼¯»ùÅçÃæ±û¹â¹»À¸ÅÌ¡Ë
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡×
¶µ°é¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢ÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£