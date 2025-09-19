¤Ä¤¤¤ËÏ¢·È¤Ø¡ÖJR4¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡×ÊÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹´Ö¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë⋯EX¥µー¥Ó¥¹¤Èe5489¤Ç10·î4Æü¤«¤é°ìÉôÀè¹Ô³«»Ï
JRÅìÆüËÜ¤ÈJRÅì³¤¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢JR¶å½£¤Î4¼Ò¤Ï9·î19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÂ·¤Ã¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ´Æ»¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¤·¡¢ÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥Ó¥¹¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ä¤¤¤ËÏ¢·È¤Ø⋯JR¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó 4¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ²ñ¸«
¤³¤ì¤Þ¤Ç4¼Ò¤Ï¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¡Öe5489¡×¡ÖJR¶å½£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÄÊÌ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ï©Àþ¤ÎÆÃÄ§¤Ë±þ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÀçÂæ±Ø¤«¤é°¦ÃÎ¸©¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÎÀçÂæ±Ø¤«¤éÅìµþ±Ø¤Þ¤Ç¤òÍ½Ìó¡¢¤½¤Î¸å¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÅìµþ±Ø¤«¤éÌ¾¸Å²°±Ø¤Þ¤Ç¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¥í¥°¥¤¥óÇ§¾Ú¤Î¼ê´Ö¤¬¤½¤ÎÅÔÅÙÉ¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ç¤Ï¡¢JR¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹´Ö¤ÎÏ¢·È¤Ë½é¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÁ«°Ü¡×¤ä¡ÖÂ¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ½Ìó¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï»þ´ü¤Ï¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Öe5489¡×¤È¤Î´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤òÍ½Äê¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹´Ö¤«¤é½ç¼¡³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î4Æü¤«¤é¤Ï¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Öe5489¡×¤È¤Î´Ö¤ÇÁê¸ß¤Ë¥í¥°¥¤¥óÇ§¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÍøÍÑ¼ÔËÜ¿Í¤¬Æ±°Õ¤·¤¿¾å¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ëÁàºî¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë°Ü¤ë»þ¤Î¥í¥°¥¤¥óÇ§¾Ú¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÅ²¬±Ø¤«¤éÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢¹â»³ËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤À¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢¹â»³±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¡¢1ÅÙ¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Öe5489¡×¤ÎÎ¾Êý¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾å¡¢¿·´´Àþ¤ÎÅþÃå»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾è¤ê·Ñ¤°ÆÃµÞÎó¼Ö¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÛJRÅìÆüËÜ ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô Suica¡¦·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌçÄ¹ ËÒÌîÃ£Ï¯»á ¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢JRÁ´Àþ¤ÎÀÚÉä¤òÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊÀ¼Ò°Ê³°¤ÎÀÚÉä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»æ¤Ç¤·¤«È¯Çä¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤ªÆÀ¤ÊÀÚÉä¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÝÂê´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤êÊØÍø¤ËJRÀþ³Æ¼Ò¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÎ¹¹Ô¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢1Æü¤âÁá¤¯¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
JRÅì³¤ ±Ä¶ÈËÜÉô ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬Ã´ÅöÉôÄ¹ º´Æ£µ®»Ö»á¡Ö¤¹¤Ç¤ËJRÀ¾ÆüËÜ¡¢JR¶å½£¤È¤ÏÊÀ¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤ÎÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¡¦¶å½£¿·´´Àþ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥µー¥Ó¥¹¡¢EX¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¦Æ±¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤ª¼¨¤·¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¡¢4¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î³Àº¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼«Á³¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤¬Ëá¤¤¤Æ¤¤¿ºÇÎÉ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
JRÀ¾ÆüËÜ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô Å´Æ»¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÃ´ÅöÉôÄ¹ ÂçÌîÂçÊå»á¡Ö²ñ¼Ò¤ä¥¨¥ê¥¢¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤ÊÅ´Æ»¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢4¼Ò¤ÇÊý¸þÀ¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£JRËÌ³¤Æ»¤äJR»Í¹ñ¤Î¥¨¥ê¥¢¤â´Þ¤á¤¿ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÅ´Æ»¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¡¢¹¹¤Ê¤ëÃÏ°è´Ö¤Î¸òÎ®¤Î³ÈÂç¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
JR¶å½£ Å´Æ»»ö¶ÈËÜÉô ±Ä¶ÈÉôÃ´ÅöÉôÄ¹ ¾¾ËÜ¹¨¼ù»á¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤ÏÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ï±ØÁë¸ý¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÎó¼Ö¤òÍ½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò´ÉÆâ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥°¥¤¥ó¤·Ä¾¤¹ÈÑ¤ï¤·¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
