¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤¬£±£·Æü¤Ë¼«¿È¤é¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½÷À·Ý¿Í¡¦º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡Ö¿ÍºÊ¤À¤«¤é¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÃË·Ý¿Í¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿Ê¹Ô¡£º°Ìî¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿ÃËÀ·Ý¿Í¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¦ÅÚ²°¿Ç·¤ò£±°Ì¤Ë»ØÌ¾¡£ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤â¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤éÄ¹¿È¥¤¥±¥á¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¡Ø¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£´é¤â¹¥¤ß¤À¤·¡¢¤·¤«¤â¡¢¡ÊÅÚ²°¤Ï¡ËÆþ¤ê¤¬Áá¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â£³£°Ê¬Á°¤Ë¤ÏÃå¤¤¤Æ¤Æ¡×¤ÈÅÚ²°¤ÎÑÜÄ¢ÌÌ¤µ¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢º°Ìî¤ÏÅÚ²°¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï£³£°Ê¬Á°¤Ë¤¤¤ëÅÚ²°¤¬ÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÆü¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤ì¡©ÄÁ¤·¤¤¤Ê¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¡ÊÅÚ²°¤¬¡Ë³Ú²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Øº°Ìî¤µ¤ó¡¢¤´½Ð»º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø²¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤Ø¤Î³¨ËÜ¤ò¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÃç¤¤¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¡Ë²¿²ó¤«½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡£½Ð»º¸åÉüµ¢¤·¤Æ¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤¨¡¼¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£