Ìë´Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¡¢5Ç¯´Ö¤ÇÊâ¹Ô¼Ô53¿Í¤¬»àË´ ÆüË×¤¬Áá¤Þ¤ëµ¨Àá¤Ï¡ÖÈ¿¼Íºà¡×ÃåÍÑ¤ò¡¡JA¶¦ºÑ¤¬·§ËÜ¸©·Ù¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÄó¶¡
ÆüË×¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ë¡¢Ìë´Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç53¿Í¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬È¿¼Íºà¤Ê¤É¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢9·î21Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤òÁ°¤Ë¡¢JA¶¦ºÑ¤¬¸©·Ù¤Ë2Ëü5000Ëç¤ÎÈ¿¼Í¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤ÉþÁõ¡×¤ä¡ÖÈ¿¼Íºà¤ÎÃåÍÑ¡×¤ò¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤á¤Ë¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£