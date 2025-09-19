ÃæÆü¡¡°úÂà»î¹ç¤ÎÃæÅÄæÆ¡¡¸½ÌòºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ï¹ë²÷¤Ê¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¡Ä¾µå¾¡Éé¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë´¶¼Õ¼¨¤¹
¡¡¡ÖÃæÆü¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤ÀÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤¬¡¢½é²ó£²»à°ìÎÝ¤Î¸½ÌòºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î¹ë²÷¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Î»ÍÊý¤«¤é´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÇÀÊ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÁ´µå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Éé¤ÇÄ©¤ß¡¢ÃæÅÄ¤â¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¤¿¡£½éµå¤Ï£±£´£¸¥¥íÄ¾µå¤ò¸«Á÷¤ê¡¢£²µåÌÜ¤Î£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¶õ¿¶¤ê¡££³µåÌÜ¤â£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï»°¿¶¸å¡¢Ä¾µå¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎµÈÂ¼¤ÈÊá¼ê¤Î¸Å²ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¤Ò¤µ¤·¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¼Õ°Õ¤ò¼¨¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ë¹øÄË¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ÌòºÇ½ªÀï¤Ç¤ÏÄË¤ß¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Æó²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢£±»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¥Ü¥¹¥é¡¼¤È¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¡¢ÇØÈÖ¹æ£¶¤ÏËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£