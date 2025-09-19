Èô¤Ó¹þ¤ß¡¦ÈÄ¶¶ÈþÇÈ¡¡¸½Ìò°úÂà¤òÊó¹ð¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¥ê¥ª¡¢Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½
¡¡Èô¤Ó¹þ¤ß½÷»Ò¤Ç2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÈÄ¶¶ÈþÇÈ(25)¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò°úÂà¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÎÀ®Ç¯½÷»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡¦¾ã¥¹¥Ý¤Ê¤ó¤È¤«É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤è¤ê¤â¡¢»î¹çÁ°¤«¤é¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ä¡¢²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÆÏ¤¤¤¿±þ±ç¤¬ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ç±éµ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¬¤»¤Ê·Á¤Ç¶¥µ»¿ÍÀ¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Èº£Âç²ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸½Ìò°úÂà¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄ¶¶¤Ï16ºÐ¤ÇÎ×¤ó¤À¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¡£23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ïº®¹ç¥·¥ó¥¯¥í¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ïº¸Â¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£