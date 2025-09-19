²ñ¼Ò¤Î¶â¤òÌó2550Ëü±ßÃåÉþ¡¡¸µ½¾¶È°÷¤ËÄ¨Ìò3Ç¯4¤«·î¤ÎÈ½·è¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Î¤¿¤á¤Ë¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¡¡·§ËÜÃÏºÛ
¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¸½¶âÌó2550Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃË¤Ë¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò3Ç¯4¤«·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶èÎ¶ÅÄ¤ÎÌµ¿¦¡¢µÜÅèÃ£ÏºÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÜÅèÈï¹ð¤Ï·§ËÜ»Ô¤ÎÀÐÌýÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿2018Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»Å»ö¤Ç½¸¶â¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÈÎÇäÂå¶â¡¢Ìó2550Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î19Æü¤ÎÈ½·è¤Ç·§ËÜÃÏºÛ¤Î²ìÅèÆØºÛÈ½´±¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ëÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¡¢Èï³²³Û¤Ï¹â³Û¡£ÊÛ½þ¤Î¸«¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃåÉþ¤·¤¿¶â¤ò¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Î¤¿¤á¤Ë¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¿È¾¡¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢µÜÅèÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò3Ç¯4¤«·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
