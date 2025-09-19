»³ÅÄÍµµ®¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¦¥Á¥ç¥³¥×¥éÄ¹ÅÄ¤é¤¬½ËÊ¡
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÍµµ®¡Ê35¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ÅÄÍµµ®¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2024Ç¯3·î¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿»³ÅÄ¡£Instagram¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ê38¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿Äé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯8·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¿Æ¡¢ÏÂÍø¤µ¤ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤ÎËå¡¢ËãÀ¸¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ï·ù¤À¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¢¡¢¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÊÀ³ÊÅª¤Ë¡£Ìò¤À¤«¤é¼Ì¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢´é¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤«¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£35ºÐ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼Ì¡²èº²»ý¤Á¤Î¤³¤¸¤é¤»¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µÃË »³ÅÄÍµµ®¤Á¤ã¤ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡£¤Þ¤¸ºÇ¹â¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò4ËçÅê¹Æ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ê42¡Ë¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê31¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ½ËÊ¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö»ä¤ÏÇµÌÚºä¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹ ¤ªÆó¿Í¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë