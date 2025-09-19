µð¿Í¡¡¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬°ÛÎã¤Î»Ïµå¼°¡¡ÅêµåÁ°¤Ë»°ÎÝ¡¦²¬ËÜ¤Ë£±µå¡Ö¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤Ë¾Ð´é
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¹Åç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£Á£Ù¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»î¹çÁ°¤Ë£²£°£°£¹Ç¯¤ÎÂè£²²ó£×£Â£Ã¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á£²Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö£¸£³¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤Þ¤º»°ÎÝ¤Î²¬ËÜ¤È£±µå¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¡¢³°³Ñ¤Ë¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅêµå¤ËËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£µ×¡¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¡Ö²æ¡¹¤Îº¢¤Î»ø¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Í¡¢¿À¡¹¤·¤¯¡£¤Ç¤â²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ë£±µåÅê¤²¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È£±µå¥¦¥ª¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤Ï¤¤¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿¤éÏÂ¿¿¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤³¡¢Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤Í¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£