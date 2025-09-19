¡ÖµðÂç¤Ê´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¶¯¤¤À¯¼£¡×¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ê¤ÉÀ¯ºöÈ¯É½¡¡¾®Àô»á¿Ø±Ä¤Î¡È¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¡É¤Ë²ÏÌîÂÀÏº»á¡¡¡Ú¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Û
19Æü¸á¸å¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡ÈÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¯¥é¥¤¥·¥¹(´íµ¡)¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¶¯¤¤À¯¼£¡É¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢20Æüµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢Èó¸ø³«¤ÇÁªµóÂÐºöËÜÉô¤ÎÈ¯Â¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤ä»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ê¤É40¿Í°Ê¾å¤ÎµÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÈµðÂç¤Ê´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¶¯¤¤À¯¼£¡É¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«
²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡È½é¤Î½÷ÀÁíÍý¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬19Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ò¿´Äì°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤òËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¤¥º ¥Ð¥Ã¥¯¡ª¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜ¤Ï¡¢À¼¹â¤é¤«¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ËÇÔ¤ì¤¿¹â»Ô»á¡£º£²ó¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬²ñ¸«ËÁÆ¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Þ¥¤¥¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
Ê¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
²ñ¸«¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡ÈÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¯¥é¥¤¥·¥¹(´íµ¡)¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¶¯¤¤À¯¼£¡É¤ÈÁÊ¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
Êª²Á¹â¤«¤éÊë¤é¤·¤È¿¦¾ì¤ò¼é¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏÊýºâ¸»¤â³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤·¤Æ¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤â¿Ê¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤ëÀ®Ä¹¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤ß¤ó¤ÊÆþ¤ì¤Æ¡¢·ÐºÑ¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¹â»Ô¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÞ¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¼«¸øÏ¢Î©¤Ï´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤È¤Ç¤¤ì¤ÐÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
²ÏÌîÂÀÏº»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ
°ìÊý¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¡È½õ¤Ã¿Í¡É¤Ë¡Ä¡£
²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡§
²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤À¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¾®Àô¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²áµî¤Ë3²ó¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¡¢²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡£
4Ç¯Á°¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¡È¾®ÀÐ²ÏÏ¢¹ç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢2024Ç¯¤âÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤ËÂ³¤¡¢²ÏÌî»á¤ÇÆó¿ÍÌÜ¡£
¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤òÆÀ¤¿¾®Àô»á¤Ï¸á¸å¡¢Èó¸ø³«¤Ç¡¢ÁªµóÂÐºöËÜÉô¤ÎÈ¯Â¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤ä¡¢»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¾¯»Ò²½Áê¤Ê¤É¤Î¸½Ìò³ÕÎ½¤«¤é¡¢º£°æ³¨Î¤»Ò»²±¡µÄ°÷¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£40¿Í°Ê¾å¤ÎµÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡§
¤â¤¦´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹µ¼Ô²ñ¸«¤òÀµ¼°¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÃÏÊýµÄ°÷¤Ë»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤¿Â¾¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¡¢¶âÂ°²Ã¹©¹©¾ì¤ò»ë»¡¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Î¿Ø±Ä¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤ëÁíºÛÁª¤Î¹ð¼¨¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê3Æü¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë