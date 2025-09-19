¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬ÃÎ¤ë¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢Ìðºî·ó¡Ö£·¥¥í¤°¤é¤¤Áé¤»¤Æ¡Ä¡×¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ö¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¤Ç¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¡Ê54¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÌÚÍËJUNK¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê54¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤Ï4·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢¸½ºß·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£¤½¤Î¸å°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìðºî¤Ï¡Öº£½µ¡¢²¶¤Ï¤¹¤´¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£³§¤µ¤óÂç¹¥¤ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È²¶¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®ÌÚ¤¬¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î²èÁü¸«¤Æ¤µ¡£ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö½µ´©»ï»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Í¡¢Áé¤»¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Í¡£²¶¤â¿´ÇÛ¤Ç¤µ¡£¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¥Ñ¥Ã¤È¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¸«¤í¡¢¤³¤ÎºÙ¤µ¡Ù¤Ã¤Æ¡£7¥¥í¤°¤é¤¤Áé¤»¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Þ¤Ç¡Ä¥¿¥«¤µ¤ó¤È°ÂÀ¾¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç°û¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¸Ä¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Á´Éô¼ê½Ñº¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¸«¤í¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦¥¬¥ê¥¬¥ê¤è¡£¤¢¤Î¥¿¥«¤µ¤ó¤¬¡£¿Í¤ÎÌÜ¤Î´·¤ì¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤µ¡£·ë¹½Ä¹¤¤¤³¤È¥á¥·¿©¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¿¤Î¤è¡£¥á¥·¿©¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤Í¡£µ¢¤êº¢¤Ë¤Ï¡ØÁé¤»¤¿¡¢¥¿¥«¤µ¤ó·ë¹½ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï´¶¤¸¤¬¡¢¤â¤¦¥¿¥«¤µ¤ó¤À¤«¤é¡£°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤Î¤Í¡¢¿Í¤Ã¤Æ¡£¸«´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£°Õ³°¤È¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¸µµ¤¤À¤«¤é¡ÊÂÎ½Å¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡ÖÌá¤ì¤Ð¤Í¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤ï¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ìðºî¤¬¡Ö½ý¸ý¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¤¤¤ó¤À¤Í¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢½é´ü¤Î¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÌÚ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾®ÌÚ¤¬¡Ö·ë¹½¡¢Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡½ý¸ý¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ìðºî¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¼¤À¤±¾®¤µ¤¤¡¢À¼½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡£½ù¡¹¤Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®ÌÚ¤â¡Ö½ù¡¹¤Ë¤Í¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Î¾®ÌÚ¤Ï2·î¤Ë¤¬¤ó¸øÉ½Á°¤ÎÀÐ¶¶¤ÈÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÌÚ¤Ï4·î3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷²ó¤ÇÀÐ¶¶¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö2·î¤°¤é¤¤¤Ë¡ÊÀÐ¶¶¤È¡Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤¦¡Ê¤¬¤ó¡Ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢Ìðºî¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÌÚ¤Ï¡ÖÀ¼¤È¤«¤Í¡£¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¤À¤Ã¤¿¤·¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¡Ê¤¬¤ó¤ò¡Ë1²ó·Ð¸³¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Î¤è¡¢·Ð¸³¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌðºî¤Ï¡ÖÁá´ü¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Û¥ó¥È°Â¿´¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡Ä²¶¤é¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤À¤«¤é¡£µ§¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤ÈÁá´üÉüµ¢¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£