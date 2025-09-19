¡Úµð¿Í¡Û¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¸Â¤ê¤Í¡¢°ìµå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡×£²°Ì³ÎÊÝÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í·³Á°´ÆÆÄ¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë£²°Ì³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Àï¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£Á£Ù¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Î¡ÖÂè£²²ó£×£Â£Ã¡×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò£²Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿Æ±»á¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥×¥í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Í¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¸Â¤ê¤Í¡¢°ìµå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£