¡ÚÃæÆü¡Ûº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤ÎÃæÅÄæÆ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¡£³µå¤¤¤º¤ì¤âÄ¾µå¡¡£²²ó¤Î¼éÈ÷ÅÓÃæ¤Ë¸òÂå
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¹Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤¬¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó£²»à°ìÎÝ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÂ¼¤Î½éµå¡¢£±£´£¸¥¥íÄ¾µå¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢£²µåÌÜ¤Î£±£´£·¥¥í¤ò¶¯¿¶¤·¡¢µå¾ì¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢£±£´£·¥¥í¤Î¿¿¤óÃæÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤â¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢±ß¿Ø¤ÎÀ¼½Ð¤·¤âÌ³¤á¤¿Âç¾¡££²²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢£±»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤ÏÂçÇï¼ê¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£