¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ö1Ê¬ÃÙ¹ï¤Ç14Ê¬´ÖÊ¬¤ÎÄÂ¶âÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡×ÌäÂê¤¬²þÁ±¤Ø¡Ä³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤é¤¬¿·Ï«ÁÈ·ëÀ®¤Ç²ñ¸« ÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ç°ìÉôÀ§Àµ¾¡¤Á¼è¤ë
²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§ー¥óÂç¼ê¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤ÇÆ¯¤¯¥¯¥ëー¡Ê¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¡Ë¤é¤ÇÁÈ¿¥¤¹¤ë¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¤Þ¼÷»ÊËÜÉô¡×¤Î·ëÀ®¤¬19Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ê¹çÆ±Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ë¤Ï·ëÀ®Ä¾¸å¤ÎÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁá¤¯¤âÀ®²Ì¤ò¾å¤²¡¢¤Ï¤Þ¼÷»ÊÂ¦¤ÏÁÈ¹ç¤ÎÍ×µá¤Ë´ð¤Å¤¡¢»Ï¶È»þ¤Î15Ê¬Ã±°ÌÄÂ¶â·×»»¤ò¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯ÅÙÆâ¤Ë¤â¡Ö1Ê¬Ã±°Ì¤Ë²þÀµ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¹¥·¥íー¤ÇÆ¯¤¯Âç³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥·¥íーÃæ¿´¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¡ÊÅìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Ä¹Ìî¡Ë¤Î¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤ÇÆ¯¤¯³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Õ¥êー¥¿ー¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç²ÃÆþ¡£º£Ç¯6·î¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥óÆâÉô¤Ë¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¤Þ¼÷»ÊËÜÉô¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£15Ê¬Ã±°Ì¤Î»þµë·×»»¡Ö¸¶Â§¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯´ð½àË¡¤Ë°ãÈ¿¡×
Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤Þ¼÷»ÊËÜÉô¤¬ºÇ½é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½Ð¶Ð»þ¤Î15Ê¬Ã±°ÌÄÂ¶â·×»»ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð17»þ½Ð¶ÐÍ½Äê¤Ç16»þ50Ê¬¤ËÁá½Ð¤·¤Æ¤â¡¢µëÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï17»þ¤«¤é¤Î·×»»¤È¤Ê¤ê¡¢10Ê¬´Ö¤ÎÄÂ¶â¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢17»þ1Ê¬¤Ë½Ð¶Ð¤·¡¢1Ê¬ÃÙ¹ï¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬17»þ15Ê¬¤«¤é¤Î°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢14Ê¬´Ö¤ÎÄÂ¶â¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ÎµÈÅÄÈÁ¶îÅÍ¡Ê¤Û¤¯¤È¡Ë½ñµÄ¹¡Ê¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥íー½Ð¿È¡¢¸½ºß¤ÏÀì½¾¡Ë¤Ï¡Ö5Ê¬Ã±°Ì¤Ê¤É¤Ç¤Î»þµë·×»»¤Ï¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§ー¥ó°Ê³°¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ê1988Ç¯¡Ë3·î14Æü´ðÈ¯Âè150¹æÄÌÃ£¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï1Ê¬Ã±°Ì¤Ç»»Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡24¾ò¡ÊÄÂ¶âÁ´³ÛÊ§¤¤¤Î¸¶Â§¡Ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£
6·î30Æü¤ËÁÈ¹ç¤¬¡ÖÍ×µá½ñµÚ¤ÓÃÄÂÎ¸ò¾Ä¿½Æþ½ñ¡×¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢15Ê¬Ã±°Ì·×»»¤ò1Ê¬Ã±°Ì¤Ë²þ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë²áµîÊ¬¤ÎÁÌµÚ¡Ê¤½¤¤å¤¦¡Ë»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢8·î7ÆüÉÕ¤Ç²ñ¼Ò¤«¤é¼õÎÎ¤·¤¿¡Ö²óÅú½ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¹ç¤ÎÍ×µáÄÌ¤ê1Ê¬Ã±°Ì²½¤Î¸¡Æ¤¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î27Æü¤ÎÂè1²óÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬º£´üÃæ¡ÊËÜÇ¯ÅÙÆâ¡Ë¤ò¤á¤É¤Ë´°Á´1Ê¬Ã±°Ì²½¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤È²áµîÊ¬¤ÎÀº»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÑÂ³¶¨µÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥·¥íー¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î»öÎã¤¬¤¢¤ê¡¢²áµî¤ÎÌ¤Ê§¤¤ÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ë¿½¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢À§Àµ´«¹ð¤¬È¯¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤â¡¢°ú¤Â³¤¡¢²áµîÊ¬¤ÎÄÂ¶â»ÙÊ§¤¤¤ò°ú¤Â³¤µá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ï«»È¤¬¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ËÎÏ³°Éô¤ÎÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢Ï«»È´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬²ò·è¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÈÅÄ½ñµÄ¹¡Ë¡ÖÁÈ¹ç²ÃÆþ¸å¡¢³Ú¤·¤¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÂç³Ø1Ç¯À¸¤ÎÁÈ¹ç°÷M¤µ¤ó¡Ê19ºÐ¡¦Æ¿Ì¾¡Ë¤â»²²Ã¡£¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ñÌ£¤Î²»³Ú³èÆ°¤äÇÛ¿®³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼÷»Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¤Ê§¤¤ÄÂ¶â¤ÎÌäÂê¤ä¡¢Ë»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¿Í¤¬µï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÏÅ¹Æâ¤Ç°ìÈÖË»¤·¤¤Å·¤×¤é¤äÍÈ¤²Êª¡¢¥·¥ã¥ê¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï2～3¿ÍÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤ò1¿Í¤ÇÃ´Åö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¡¢2¿ÍÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¤Þ¤À²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¡ÊM¤µ¤ó¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤éM¤µ¤ó¤ÏÁÈ¹ç¤Ë²ÃÆþ¡£½é¤ÎÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¼ê¤´¤¿¤¨¤â´¶¤¸¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¸ò¾Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÌ¤ê¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤â²÷¤¯Çº¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Ä¹¤é¤Ë¤â¡¢Çº¤ß¤¬ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÆ¯¤¯´Ä¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢³Ú¤·¤¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ¯¤¯¾å¤Ç¤ÎÌäÂê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢º£¸å¤â²ñ¼Ò¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤«¤é¡¢²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤«¤é¤ÎÏ«Æ¯ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÅÄ½ñµÄ¹¤Ï¡¢¥·¥Õ¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ä¡¢Ë»¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Äã²Á³Ê¤Ç¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢¿Í·ïÈñ¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¡¢¾ºµë¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¹¥·¥íー¤ä¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤òÁÈ¿¥¤·¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊµÈÅÄ½ñµÄ¹¡Ë
¤Þ¤¿¡¢9·î21Æü¤Ë¤Ï²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¤Þ¼÷»ÊËÜÉô¤È¤Ï¤Þ¼÷»ÊÂ¦¤Ë¤è¤ë¡¢Âè2²óÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤¬³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢·ÑÂ³¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤äÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»ÎJP¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¤Ï¤Þ¼÷»ÊÂ¦¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê9·î19Æü17»þ¸½ºß¡Ë