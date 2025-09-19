ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¤Î¼Ç±º¥Ó¥ë¤¬³«¶È ÃÏ°è¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥Ö¡×¤Ë
¤â¤¦1Åï¤Ï2030Ç¯´°À®¤Ø
¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÈÅìµþÅÔ¿´Éô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¨¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¼ÒÄ¹¤Î¾¾ÈøÂçºî»á¡£
¡¡2025Ç¯9·î1Æü¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬ºÆ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Åìµþ¡¦¼Ç±º¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¡×¤Î1ÅïÌÜ¡Ö¥¿¥ïーS¡×¤¬³«¶È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ö¥ëー¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¤Ï¡¢ÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÅì¼Ç¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤È¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡ÖÅì³¤Æ»²ßÊª»ÙÀþ Âç¼®ÀþÍÑÃÏ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦½»Âð¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÆ³«È¯¡£·×²è¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ïー¤Ç¡¢¤â¤¦1Åï¤Î¡Ö¥¿¥ïーN¡×¤Ï27Ç¯Ãå¹©¡¢30Ç¯´°À®¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï³«¶ÈÁ°¤ËÆâÄêÎ¨9³ä¤Ç¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤¬Åìµþ¡¦¿·½É¤«¤éËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¤Æ¡¢25Ç¯8·î¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÊËÜ¼Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë¤Ç¤Ï10¥Õ¥í¥¢¤È¶áÎÙ¥Ó¥ë¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÌîÂ¼ÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¡¢Åìµþ¡¦ÉÍ¾¾Ä®¼þÊÕ¤ÏÅìµþ¤Î¡Ö¸¼´Ø¸ý¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬³«È¯¤·¤¿ÃÝ¼ÇÃÏ¶è¡¢À¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ºÆ³«È¯Ãæ¤ÎÉÍ¾¾Ä®¼ÇÂçÌçÃÏ¶è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢25Ç¯11·î¤Ë¡Ö¼ÇÅìµþ¥Ù¥¤¶¨µÄ²ñ¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢3ÃÏ¶èÏ¢·È¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡¡¥¿¥ïーS¤Î¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢°û¿©¤òÃæ¿´¤Ë40Å¹ÊÞ¤¬Æþµï¡£°û¿©¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÌó1000ÀÊ¤ÎµÒÀÊ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ç¯´Ö70～80Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤à¡£½¾Íè¤Î¼Ç±º¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Æø¤¤¤òÀ¸¤à¤³¤È¤òÁÀ¤¦¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥Ö¡×¡ÊÌîÂ¼ÉÔÆ°»ºÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¦¹õÀîÍÎ»á¡Ë¡£
¡¡ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿Í¤ò½¸¤á¡¢Åìµþ¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÈÅìµþÅÔ¿´Éô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¨¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¼ÒÄ¹¤Î¾¾ÈøÂçºî»á¡£
¡¡2025Ç¯9·î1Æü¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬ºÆ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Åìµþ¡¦¼Ç±º¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¡×¤Î1ÅïÌÜ¡Ö¥¿¥ïーS¡×¤¬³«¶È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ö¥ëー¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¤Ï¡¢ÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÅì¼Ç¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤È¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡ÖÅì³¤Æ»²ßÊª»ÙÀþ Âç¼®ÀþÍÑÃÏ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦½»Âð¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÆ³«È¯¡£·×²è¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ïー¤Ç¡¢¤â¤¦1Åï¤Î¡Ö¥¿¥ïーN¡×¤Ï27Ç¯Ãå¹©¡¢30Ç¯´°À®¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï³«¶ÈÁ°¤ËÆâÄêÎ¨9³ä¤Ç¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤¬Åìµþ¡¦¿·½É¤«¤éËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¤Æ¡¢25Ç¯8·î¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÊËÜ¼Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë¤Ç¤Ï10¥Õ¥í¥¢¤È¶áÎÙ¥Ó¥ë¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÌîÂ¼ÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¡¢Åìµþ¡¦ÉÍ¾¾Ä®¼þÊÕ¤ÏÅìµþ¤Î¡Ö¸¼´Ø¸ý¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬³«È¯¤·¤¿ÃÝ¼ÇÃÏ¶è¡¢À¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ºÆ³«È¯Ãæ¤ÎÉÍ¾¾Ä®¼ÇÂçÌçÃÏ¶è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢25Ç¯11·î¤Ë¡Ö¼ÇÅìµþ¥Ù¥¤¶¨µÄ²ñ¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢3ÃÏ¶èÏ¢·È¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡¡¥¿¥ïーS¤Î¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢°û¿©¤òÃæ¿´¤Ë40Å¹ÊÞ¤¬Æþµï¡£°û¿©¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÌó1000ÀÊ¤ÎµÒÀÊ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ç¯´Ö70～80Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤à¡£½¾Íè¤Î¼Ç±º¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Æø¤¤¤òÀ¸¤à¤³¤È¤òÁÀ¤¦¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥Ö¡×¡ÊÌîÂ¼ÉÔÆ°»ºÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¦¹õÀîÍÎ»á¡Ë¡£
¡¡ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿Í¤ò½¸¤á¡¢Åìµþ¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤Ç¤¤ë¤«¡£