²Æ¤Î½ë¤µÏÂ¤é¤®»Ï¤áÁÍ¥ö´Ø¹Á¤Î¿åÍÈ¤²³èÈ¯¡¡¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¼è¤ì»Ï¤á¤ë
Äá²¬»Ô¤ÎÁÍ¥ö´Ø¹Á¤Ç¤Ï9·î¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Äì°ú¤ÌÖµù¤Ç¼è¤ì¤¿µû²ðÎà¤Î¿åÍÈ¤²¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¿å²¹¤¬¹â¤¯〝Âçµù〟¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®»Ï¤á¤¿9·îÃæ½Ü¤«¤é¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ä¥¿¥¤¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
19Æü¸á¸å3»þ¡¢Äá²¬»Ô¤ÎÁÍ¥ö´Ø¹Á¤«¤éÌ¤ÌÀ¤Ë½Ð¹Á¤·¤¿µùÁ¥7ÀÉ¤¬¹Á¤ËÌá¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹Á¤«¤é¤ª¤è¤½25¥¥í²¤Ç¼è¤ì¤¿¥¿¥¤¤ä¹âµéµû¤Î¥Î¥É¥°¥í¤ä¥¢¥é¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï9·î1Æü¤«¤éÄì°ú¤ÌÖµù¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íµù³ÍÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©µù¶¨¤Î¿¦°÷¡Ö¿å²¹¤â¹â¤¯¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«µù³ÍÎÌ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤á¡£¤¿¤À¥¤¥«¤¬¾¯¤·¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤«¤Ë¥¿¥¤¡¢¥Þ¥È¥¦¥À¥¤¤È¤«¥¢¥é¤È¤«¥Î¥É¥°¥í¤Ê¤É¤â¾¯¤·¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
À²¤ì¤¿Æü¤ËÅ·Æü´³¤¹¤ëÉ÷·Ê¤¬ÃÏ¶è¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Ï¤³¤È¤·Â¿¤¤Æü¤Ç¤ª¤è¤½1¥È¥ó¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤«¤é¤Ï¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µù¶È´Ø·¸¼Ô¤Ïº£¸å¡¢¿å²¹¤¬²¼¤¬¤êËµù¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£