¸¶ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô 3,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é³¨Íü¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß¤À¤¹µ´ºÍ¤ÎÌ¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª MAPPA¡Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í The Final Season¡Ù¤Ê¤É¡ËÀ©ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤Þ¤Ç200 ¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¸ü¤¯¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡¢¡Ú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡È¥ì¥¼ÊÓ¡É¡Û¤¬±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬¡¢MAPPA ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖKICK BACK¡×¤¬À¤³¦Ãæ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡£ËÜºî¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤È¶¦¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×(¥¢¥¤¥ê¥¹¥¢¥¦¥È)¤È¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¡Ê¥¸¥§¡¼¥ó ¥É¥¦¡Ë¤¬¡¢º£ºî¤ò¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë
¿ë¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¸ø³«½éÆü¡£ËÜÆü0»þ¡¢Á´¹ñ5ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®¾å±Ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Î·à¾ì¤Ë¤Ï¡¢20¡Á30Âå¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤äÍ§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý»²¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢³«¾ìÁ°¤«¤éÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾å±Ç¤¬³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë£±¤Ä£±¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«Æþ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤È¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾å±Ç½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¤ÎÍ¾±¤¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é·à¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤ªµÒ¤Î»Ñ¤ä¡¢Æ±È¼¼Ô¤È¶¦¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤ªµÒ¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È´¶Æ°¤¬¡¢¿¼Ìë¤Î·à¾ì¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ß±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¸ø³«µÇ°PV¤¬²ò¶Ø
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¸ø³«µÇ°PV¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤¬¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ëµ±¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î²º¤ä¤«¤ÊÃÌ¾Ð¡¢Ìë¤Î³Ø¹»¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¥×¡¼¥ë¤Ç°ì½Ö¤ÎÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Æó¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Æº×¤ê¡½¡£¾Ð´é¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÉº¤¦¥ì¥¼¤Î¥»¥ê¥Õ¤È³Ú¶Ê¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤É½¸½ÎÏ¤È¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤¬Èþ¤·¤¯½Å¤Ê¤ë¡ÖJANE DOE¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¹¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£