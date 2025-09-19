¶¯ÅðÃ×½ýÍÆµ¿¤ò½ý³²ºá¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨µ¯ÁÊ¡¡ÆîÍÛ»Ô¤Î½¸ÃÄË½¹Ô»ö·ï¡¡ÃÏ¸¡¡Ö¶âÉÊÃ¥¤¦ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡×
ÃÖ»òÃÏÊý¤Î20ÂåÃËÀ¤Ø¤Î¶¯ÅðÃ×½ý¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿´¨²Ï¹¾»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³·ÁÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ý³²¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÈÈ¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯2¿Í¤Ï½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈºÛÁ÷Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´¨²Ï¹¾»Ô¹â²°¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÅÏÊÕÍ¯ÍÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ÅÏÊÕÈï¹ð¤È»³·Á»Ô¤Ë½»¤à18ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¾¯Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«¾Î¡¦»³·Á»Ô¤Î16ºÐ¤Î·úÀßºî¶È°÷¤Î¾¯Ç¯¤Î3¿Í¤¬8·î26ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÆîÍÛ»ÔÀîÈõ¤Î½½Ê¬°ì»³¤Î»³ÄºÉÕ¶á¤Ç¡¢ÃÖ»òÃÏÊý¤Ë½»¤à20Âå¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥ó¥Þー¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Á´¼£3½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢3¿Í¤ÏÃËÀ¤«¤é¸½¶â¤ª¤è¤½1Ëü5000±ß¤È¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢3¿Í¤¬¶âÉÊ¤òÃ¥¤¦ÌÜÅª¤ÇË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»³·ÁÃÏ¸¡¤Ï9·î16ÆüÉÕ¤ÇÅÏÊÕÈï¹ð¤ò½ý³²¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡É¶¯ÅðÃ×½ý¡É¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½êÍ×¤ÎÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢¶âÉÊ¤òÃ¥¤¦ÌÜÅª¤Ç¤ÎË½¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸16ÆüÉÕ¤Ç¡¢16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ò½ý³²¡¢18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì²ÈºÛÁ÷Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£