¡Ö²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤ÏÍ½ÁÛ¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡¡»³·Á¸©»º¤Ï¤¨¤Ì¤µîÇ¯¤è¤ê1200±ß¹â¤¯¡¡»³·Á»ÔÆâ¤Ç¿·ÊÆÈÎÇä»Ï¤Þ¤ë
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¹ー¥Ñー¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï5¥¥íÅö¤¿¤ê4155±ß¤Ç¡¢¤³¤È¤·6·î°ÊÍè¤Î4000±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤Î¸©»º¿·ÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬19Æü¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥¶¥ï¾¾¸«Ä®Å¹¡×¤Ç¤¹¡£
¾®ºä·û±û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö»³·Á»ÔÆâ¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤â¿·ÊÆ¤¬Æþ²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¨¤Ì¤¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ä¥Þ¥¶¥ï¾¾¸«Ä®Å¹¡¡Í°°æ¿¿ÉûÅ¹Ä¹¡ÖÉÊÇö¤À¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬²Á³Ê¤Ë²ÃÌ£¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Á¡×
¤³¤ì¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬ºîÀ®¤·¤¿Á´¹ñ¤Î¥³¥á¤Î5¥¥íÅö¤¿¤ê¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤·5·î¤Î4285±ß¤ò¥Ôー¥¯¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ê¤É¤Ç3000±ßÂæ¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î9·î1Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï4155±ß¤È6·î°ÊÍè¤Î4000±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤â¥³¥áÇÀ²È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤Î½÷À¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¿·ÊÆ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ¤·¤¿½÷À¡Ö¡ÊQ¡¦¼«ÂðÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¡Ë °ã¤¦¡£Í§Ã£¤Ë¡£¡ÊQ¡¦ÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡Ë ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¡£¡ÊQ¡¦¤³¤ì¤Ç¤âºî¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ë ¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤À¤â¤Î¡×
¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ë¤È¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ÏÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤·¤¿½÷À¡Ö¡ÊQ¡¦¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬ÇÀ²È¤Î¼ýÆþ¤Ë¤ÏÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤Ç¤â¹â¤¤¡¢ÇÀ²È¤â¡£ÈîÎÁ¤âºî¤ë¿Í¤Î¿È¤Ë¤Ê¤ë¤È°Â¤¤¡×
°ìÊý¡¢Çä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏµîÇ¯À¸»º¤µ¤ì¤¿¸©»º¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤Ä¤äÉ±¡×¤È¡ÖÀã¼ã´Ý¡×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï5¥¥íÅö¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤äÉ±¡×¤¬5162±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡ÖÀã¼ã´Ý¡×¤¬4838±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥¶¥ï¾¾¸«Ä®Å¹¡¡Í°°æ¿¿ÉûÅ¹Ä¹¡Ö²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²æ¡¹¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¶¡µë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÆþ¤ì¤òÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¤³¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¿·ÊÆ¤È¤·¤ÆÍè½µ¡¢¸©»º¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤Î¡ÖÀã¼ã´Ý¡×¤¬¡¢¤½¤ÎÍâ½µ¤Ë¡Ö¤Ä¤äÉ±¡×¤¬Æþ²Ù¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£