¥¢¥¸¥¢³ô¡¡Áí¤¸¤Æ²¼Íî¡¢¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî
Åìµþ»þ´Ö17:53¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26545.10¡Ê+0.25¡¡+0.00%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3820.09¡Ê-11.57¡¡-0.30%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 25578.37¡Ê-190.99¡¡-0.74%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3445.24¡Ê-16.06¡¡-0.46%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8773.54¡Ê+28.36¡¡+0.32%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 82679.81¡Ê-334.15¡¡-0.40%¡Ë
¡¡£±£¹Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ²¼Íî¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ¶¨µÄ¤òº£Ìë¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢¾å³¤³ô¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÆ°¤¤«¤éÂ³Íî¤·¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤ä´Ú¹ñ³ô¤ÏÈ¿Íî¡£ºÇ¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¹á¹Á³ô¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡£Á°Æü½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿¶Éý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ¶¨µÄ¤òÁ°¤ËÆ°¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Î¹¾ÁÉ¹±¿ð°åÌô¡Ê¥¸¥ã¥ó¥¹ー¡¦¥Ï¥ó¥ë¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡£¥«¥¸¥Î¡¦¥ê¥¾ー¥È·Ð±Ä¤Î¶âº»Ãæ¹ñ¡Ê¥µ¥ó¥º¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ó¥Á¥ã¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê¥¦ー¥·ー¡¦¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¥¯¥¹¡Ë¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÍ§Ë®ÊÝ¸±¹µ¸Ô¡Ê£Á£É£Á¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®È¿È¯¡£¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ²ñ¼Ò¤Î¥Æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¥º¡¢°åÎÅ¾ðÊó²ñ¼Ò¤Î¥×¥íŽ¥¥á¥Ç¥£¥«¥¹¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー²ñ¼Ò¤Î¥á¥½¥Ö¥é¥¹¥È¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹Û»³²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ë¥«¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡¢Æý¶È¥áー¥«ー¤Î£á£²¥ß¥ë¥¯¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
