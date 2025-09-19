¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤æ¤Ê¤¹¤ß¡¢62¡¦68ÅÀ¤Ç4°ÌÈ¯¿Ê¡¡¥Ú¥¢¤â¤¦1ÏÈ³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡¡¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½ÁªÂè1Æü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ËÌµþ¡Ë
¡¡¥Ú¥¢¤ÎSP¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡È¤æ¤Ê¤¹¤ß¡É¤³¤ÈÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï62¡¦68ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ4°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¤Ï¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î»Ä¤ê3ÏÈ¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¡£Ä¹²¬¡¢¿¹¸ýÁÈ¤Ï9·î¾å½Ü¤ÎISU¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤ÇSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¢¹ç·×ÅÀ¤È¤½¤í¤Ã¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æº£Âç²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹20Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ
¡¡ÃË»Ò¡¢½÷»Ò¡¢¥Ú¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è3ÏÈ¤¬ºÇÂç¡£ÆüËÜ¤Ï3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË½÷³Æ3ÏÈ¡¢¥Ú¥¢1ÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤«¤é¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¡×¤¬»²²Ã¤¹¤ëÃË½÷¤Ç³Æ5ÏÈ¤òÁè¤¤¡¢¥Ú¥¢¤Ç3ÏÈ¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç4ÏÈ¤òÁè¤¦¡£