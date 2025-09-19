Ãæ¹ñ¤ÎÂçµ¤¤Î¼Á¤Ï»ýÂ³Åª¤Ë²þÁ±¡¡Âè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²èµ¼Ô²ñ¸«
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î19Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¸ÂÖ´Ä¶Éô¤Î²«½á½©¡Ê¤³¤¦¡¦¤¸¤å¤ó¤·¤å¤¦¡ËÉôÄ¹¤Ï19Æü¡¢¹ñÌ³±¡¿·Ê¹¡ÊÊóÆ»¡ËÊÛ¸ø¼¼¤¬³«¤¤¤¿¡ÖÂè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Ã£À®¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢À¸ÂÖ´Ä¶¤Î»ýÂ³Åª²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÀ¸ÂÖ´Ä¶¤Î¼Á¤Ï»ýÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÃÏµé»Ô¡Ê¾Ê¥¯¥é¥¹¤Î²¼¤Î¹ÔÀ¯Ã±°Ì¡Ë°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÈù¾®Î³»Ò¾õÊª¼Á¡ÖPM2.5¡×¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÇ»ÅÙ¤Ï20Ç¯¤è¤ê16.3¡óÄã²¼¤·¡¢Âçµ¤¤Î¼Á¤¬¡ÖÍ¥¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÎÉ¡×¤À¤Ã¤¿Æü¤Î³ä¹ç¤Ï20Ç¯¤è¤ê2.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£