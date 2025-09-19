¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î½ã°¦¡É¥í¥Þ¥³¥á¡¡Netflix¿·ºî¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü¤È¥¡¼¥¢¡¼¥È¸ø³«
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï¡¢¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ò10·î16Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤È¥¡¼¥¢¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï30¡Á40Âå¤ÎÂç¿Í¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡£¡È¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É·éÊÊ¾É¤ÎÂç¼êÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¸æÁâ»Ê¡¦Æ£¸¶ÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤È¡¢¡È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡É»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¤ÎÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤¬¡¢¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼¡Âè¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÔÎ¼¤È¡¢¿Í¤Î»ëÀþ¤ò¶²¤ì¤ë¥Ï¥Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ï¸«¤Ä¤á¡¢¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼¡Âè¤ËÆó¿Í¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÎø¤ÎÎý½¬Áê¼ê¡É¤È¤·¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¡¼¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢ÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁÔÎ¼¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥Ï¥Ê¤¬ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦´²¡ÊÀÖÀ¾¿Î¡Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤Î4¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î»Í³Ñ´Ø·¸¡É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÁÔÎ¼¤Î½¾·»Äï¤Ç¤¢¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÆ£¸¶¹§¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ë¡¦¥½¥Ù¡¼¥ë¡×¤Î¥Á¡¼¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦ÀîÂ¼¸µÈþ¡Ê°ËÆ£Êâ¡Ë¡¢Æ±Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¹õ´ä·òÆó¡Ê±üÅÄ±ÍÆó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁÔÎ¼¤Ë¸·¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ëÉã¤ÇÁÐ»ÒÀ½²Û²ñÄ¹¡¦Æ£¸¶½ÓÂÀÏº¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤ÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢´²¤ä¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
