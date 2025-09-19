¤æ¤¿¤Ü¤ó16ºÐ¡¡¡ÖÀö¼Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×°¦¼Ö¸ø³«¡¡¡Ö½Â¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¥»¥ó¥¹¡×¡Ö·ø¼Â¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¡ÖÀÄÇ¯³×Ì¿²È¡×²þ¤á¡ÖËÁ¸±²È¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê16¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î°¦¼ÖVTR250¤ÎÀö¼Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª°¦¼Ö¤â¿´¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¡ªËá¤±¤Ð¸÷¤ë¡ª¿ÍÀ¸¤ÏËÁ¸±¤À¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ø¡¼¡¢½Â¤£¤£¤¸¤ã¤ó¡ª°¦Ãå¤ò´¶¤¸¤ë¡ª¡×¡ÖÆóÎØ¡Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÄåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤«¤éÍ¾·×¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡×¡Ö·ø¼Â¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª¡¼¡ªÎÉ¤¤¥Ð¥¤¥¯¤ä¤Í¡¼¡ª¾æÉ×¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤À¤«¤é¤¤Ã¤ÈºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¥»¥ó¥¹¤À¡ª¡ªºÇ¹â¤Ë¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ð¥¤¥¯¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£