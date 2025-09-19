¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢½©¤Î¿·¾¦ÉÊ30ÉÊÈ¯É½¡Ö¹á¤Ð¤·¥«¥é¥á¥ë¤Î¤Ê¤á¤é¤«¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇ»¸ü¥×¥ê¥ó¡×¤Ê¤É
¡¡¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ø½©¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ì¡ª¡Ù´ë²è¤ÎÂè1ÃÆ¾¦ÉÊ¤ò9·î23Æü¤è¤ê¡¢Âè2ÃÆ¾¦ÉÊ¤ò9·î30Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢½©¤Î¿·¾¦ÉÊ30ÉÊ¡Ê°ìÍ÷¡Ë
¡¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ü¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢·ª¡¢¤¤Î¤³¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬·×30ÉÊÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ä·ª¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤É½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£³Ð¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤«¤éÁÚºÚ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ø½©¤ÎË¬¤ì¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö½©¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ì¡ª¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Û
¡üÂè1ÃÆ¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡È¯Çä
¡Ú¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦¤ªÊÛÅö¡Û
¢£¤»¤¤¤í¾ø¤·ÉñÂû¤ª¤³¤ï¤ª¤à¤¹¤Ó
²Á³Ê¡§168±ß¡ÊÀÇ¹þ181.44±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§ÅìËÌ¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢»³Íü¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
½©¤ÎÌ£³Ð¡¦ÉñÂû¤òìÔÂô¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤À¹á¤ê¹â¤¤¤ª¤³¤ï¡£¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤·¾å¤²¤¿¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¤ªÊÆ¤Î¿©´¶¤ÈÉñÂû¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¢£·ª¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÊÃæ±û¡Ë
²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇ¹þ213.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
·ª¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¡£
¢£¤ª¤ª¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó ¤À¤·¹á¤ë¤¤Î¤³¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇ¹þ213.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§ÆîÅìËÌ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤·¤á¤¸¡¦¥¨¥ê¥ó¥®¡¦ÉñÂû¤Ê¤É3¼ï¤Î¤¤Î¤³¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡£¤¤Î¤³¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¹á¤êË¤«¤Ê°ìÉÊ¡£
¢£½©¤ÎÌ£³Ð µíÆù¤¤Î¤³¸æÈÓËë¤ÎÆâ
²Á³Ê¡§598±ß¡ÊÀÇ¹þ645.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¤·¤¿µíÆù¤È¤¤Î¤³¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë½©¤é¤·¤¤Ëë¤ÎÆâ¡£Ê£¿ô¤Î¤ª¤«¤º¤ò³Ú¤·¤á¤ÆËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¢£½©¤ÎÌ£³Ð ËÌ³¤Æ»»º½©ºú¤Û¤°¤·¤Î¤ª¤À¤·¤´¤Ï¤ó
²Á³Ê¡§430±ß¡ÊÀÇ¹þ464.40±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
ËÌ³¤Æ»»º½©ºú¤È½©¤Î¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥ËÊÛÅö¡£¶ñÂô»³¤Çµ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÊÛÅö¡£
¡ÚÌÍÎà¡Û
¢£¤Á¤å¤ë¤â¤Á ºú¤È¤¤Î¤³¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó
²Á³Ê¡§580±ß¡ÊÀÇ¹þ626.40±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ¡¡¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºú¡¦¤¤Î¤³¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿ºÌ¤ê¤Î¤è¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤ÎÌÍ¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÁêÀÈ´·²¡£
¢£3¼ï¤¤Î¤³¤Î¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¥Ñ¥¹¥¿
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ594±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤Ö¤Ê¤¸¤á¤¸¡¦¥¨¥ê¥ó¥®¡¦ÉñÂû¤Î3¼ï¤¤Î¤³¤ò»ÈÍÑ¡£¤¤Î¤³¤Î¹á¤ê¤È¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤Î¥³¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥¹¥¿¡£
¡Ú¥µ¥é¥À¡¦¤ªÁÚºÚ¡Û
¢£¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¤ê±ö¥Á¥Ã¥×
²Á³Ê¡§248±ß¡ÊÀÇ¹þ267.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¥Á¥Ã¥×¤Ë¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤È±ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤ë¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»ÅÎ©¤Æ¡£
¢£¤´¤Ü¤¦¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Îº¬ºÚ¥Á¥Ã¥×
²Á³Ê¡§268±ß¡ÊÀÇ¹þ289.44±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©¡¢ËÌ³¤Æ»½ü¤¯Á´¹ñ
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¤´¤Ü¤¦¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Î2¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¥Á¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¤ä¤ß¤Ä¤¤´¤Ü¤¦¥µ¥é¥À
²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇ¹þ213.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©¡¢ËÌ³¤Æ»½ü¤¯Á´¹ñ
¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤Î¤è¤¤¤´¤Ü¤¦¤ËÍÍ¡¹¤ÊÌîºÚ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥é¥À¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Û
¢£¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å
²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇ¹þ213.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤·¤Ã¤È¤ê¤È»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê·ª¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Î3¼ï¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä»ÅÎ©¤Æ¤Î²Û»Ò¥Ñ¥ó¡£
¢£ËÌ³¤Æ»»º¥Ý¥Æ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥Ñ¥ó
²Á³Ê¡§220±ß¡ÊÀÇ¹þ237.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Ý¥Æ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡£
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¢£¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇ»¸ü¥×¥ê¥ó
²Á³Ê¡§270±ß¡ÊÀÇ¹þ291.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾ø¤·¾Æ¤¤·¤¿¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥×¥ê¥ó¡£
¢£¹á¤Ð¤·¥«¥é¥á¥ë¤Î¤Ê¤á¤é¤«¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È
²Á³Ê¡§220±ß¡ÊÀÇ¹þ237.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥«¥é¥á¥ë¤¬¥Þ¥Ã¥Á¡£¥«¥é¥á¥ë¥Á¥Ã¥×¤Ç¿©´¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥ê¤È¤í¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¡£
¢£¤â¤Ã¤Á¤ê¥Û¥Ã¥È¥¯¡¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â
²Á³Ê¡§238±ß¡ÊÀÇ¹þ257.04±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¹È¤Ï¤ë¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Í¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¢¤ó¤òÊñ¤ß¡¢Î¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Û¥Ã¥È¥¯¡£
¢£2¼ï¤Î°ò¤Å¤¯¤·¥Ñ¥Õ¥§
²Á³Ê¡§398±ß¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤Û¤¯¤Û¤¯¿©´¶¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Î»ç°ò¤È¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Ç¶¯¤¤´Å¤ß¤Î¹È¤Ï¤ë¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡£¸ÕËãÃÄ»Ò¤ä¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤Î¤ê¤ó¤´¥À¥¤¥¹¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£
¡ÚÎäÅà¿©ÉÊ¡Û
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥«¥ê¥Ã¤È Âç³Ø¤¤¤â
²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇ¹þ213.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¥«¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤²¤¿Âç³Ø¤¤¤â¡£¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢²òÅà¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤Ò¤È¤¯¤Á½ÏÀ®Ìª°ò¡Ê±¦¡Ë
²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇ¹þ213.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
´Å¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¾Æ¤°ò¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ª°ò¤Î´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡üÂè2ÃÆ¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡È¯Çä
¡Ú¤ªÊÛÅö¡Û
¢£½©¤ÎÌ£³Ð ·Ü³ø¤á¤·»ÅÎ©¤Æ
²Á³Ê¡§398±ß¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤À¤·¤È·Ü¤Î»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ë³ø¤á¤·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ªÊÛÅö¡£½©¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡ÚÌÍÎà¡¦¥°¥é¥¿¥ó¡Û
¢£¤«¤Ü¤Á¤ãÆþ¤ê¤«¤ÍÈ¤²¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÅ·¤½¤Ð
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ594±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ¡¡¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡£
¤«¤Ü¤Á¤ã¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤ÍÈ¤²¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÅ·¤×¤é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤½¤Ð¡£½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÅ·¤×¤é¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤¿¡£
¢£¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó
²Á³Ê¡§460±ß¡ÊÀÇ¹þ496.80±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥°¥é¥¿¥ó¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¥µ¥é¥À¡¦¤ªÁÚºÚ¡Û
¢£¾Æ¤¤¤¤â¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥µ¥é¥À
²Á³Ê¡§258±ß¡ÊÀÇ¹þ278.64±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©°ìÉô
´Å¤µ¤È¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ê¹È¤Ï¤ë¤«¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥é¥À¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¢£¤Ò¤È¤¯¤Á¾Æ¤¤¤¤â¥Ð¥¿¡¼¡Ê±¦¡Ë
²Á³Ê¡§248±ß¡ÊÀÇ¹þ267.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¥Ð¥¿¡¼¤ÈÍí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¾Æ¤°ò¡£¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤È¤Û¤¯¤Û¤¯¿©´¶¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤Î±öÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Û
¢£¥Á¥ã¥Ð¥¿ 2¼ï¤¤Î¤³¤È¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó
²Á³Ê¡§370±ß¡ÊÀÇ¹þ399.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¡Ö¥Á¥ã¥Ð¥¿¡×¤Ç¡¢¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤È½©¤Î¿©ºà¤¤Î¤³¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥µ¥ó¥É¡£»ÝÌ£¤¬¤¢¤ê¿©´¶¤Î¤è¤¤ÉñÂû¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¨¥ê¥ó¥®¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾ßÌý¤À¤·¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£ÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¡£
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¢£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤³
²Á³Ê¡§220±ß¡ÊÀÇ¹þ237.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥·¥å¡¼Èé¤ËÇ»¸ü¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥ê¡¼¥à¤òµÍ¤á¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¢£¥×¥ê¥ó¥±¡¼¥¥Ñ¥Õ¥§ ·ª»°Ëæ
²Á³Ê¡§370±ß¡ÊÀÇ¹þ399.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¥×¥ê¥ó¤Î¾å¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¡¢¥Þ¥í¥ó¥±¡¼¥¡¢¥Þ¥í¥ó¥À¥¤¥¹Åù¡¢Ê£¿ô¤ÎÁÇºà¤ò½Å¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
²Á³Ê¡§370±ß¡ÊÀÇ¹þ399.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢ÄìÌÌ¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÉß¤¯¤³¤È¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤òÉÕÍ¿¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¡¢¹á¤ê¹â¤¤·ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¡£
¢£¥â¥ó¥Ö¥é¥óÀ¸¤É¤é¾Æ
²Á³Ê¡§278±ß¡ÊÀÇ¹þ300.24±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¤É¤é¾ÆÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢·ª»ÈÍÑ¤Î¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥í¥ó¥À¥¤¥¹Æþ¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£Ë§½æ¤Ê¥é¥à¼ò¤â²Ã¤¨¡¢·ª¤ÎÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿ÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¢£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÂçÊ¡ ¤ß¤ë¤¯¥¯¥ê¡¼¥à
²Á³Ê¡§220±ß¡ÊÀÇ¹þ237.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
Ä¹Ìî¸©»º¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤Þ¤ë¤´¤È1Î³Êñ¤ó¤ÀìÔÂô¤ÊÂçÊ¡¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤ß¤ë¤¯¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²Ì¼Â¤òÊñ¤ó¤À¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈìÔÂô´¶¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë»°ÁØ»ÅÎ©¤Æ¡£
¡ÚÎäÅà¿©ÉÊ¡Û
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à »°³Ñ¤ª¤µ¤Ä¥Ñ¥¤2¸ÄÆþ
²Á³Ê¡§298±ß¡ÊÀÇ¹þ321.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î´Å¤ß¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¡£¼ê·Ú¤Ë¤ª¤µ¤Ä¥Ñ¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
