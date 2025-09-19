³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¡¡°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçºå¶Í°þ¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤ò»ÈÍÑ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·¡¼À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬2²ó1»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢Æ±Æü¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡ÖMy¡¡HERO¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÂ¼¤ÏÂçºå¶Í°þ¤ÇÃæÅÄ¤Î1³ØÇ¯¸åÇÚ¡£ÃæÅÄ¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾ï¤ËÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¤¢¤Î¾×·â¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾ï¤ËÃæÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤ÏÆó¿Í¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£18Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£