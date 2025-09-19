¥³¥á²Á³Ê¡¡5¥¥í4275±ß2½µÏ¢Â³4000±ßÂæ¡¡¹â»ß¤Þ¤ê¡¡º£Ç¯¤Î¥³¥áÀ¸»º¤Ï¼ûÍ×¤ò¡ÈºÇÂç50Ëü¥È¥ó¡É¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·
¤µ¤¤Û¤ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï4275±ß¤È¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç4000±ßÂæ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Ï¼ûÍ×¤ò¾å²ó¤ëÀ¸»º¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤ÇÂ³¡¹¤È¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ÊÆ¡£¤¤ç¤¦¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¥³¥áÇÀ²È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²«¶â¿§¡×¤Ë¼Â¤Ã¤¿°ðÊæ¤¬¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÔ½ë¤ä¿åÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¾®ÃÓÇÀ±à¡¡¾®ÃÓµ®»Ë¤µ¤ó
¡ÖÉÂ³²Ãî¤ÎËÉ½ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²Æ¾ì¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¡¢ÌÔ½ë¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÅÚºî¤ê¤Î»ñºà¤òÅêÆþ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÈï³²¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìµ»ö¡¢¼ý³Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¤¿¤À¡¢¼ý³Ï¤¬½çÄ´¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²Á³Ê¡£
¾®ÃÓÇÀ±à¡¡¾®ÃÓµ®»Ë¤µ¤ó
¡Ö½¾Íè¤Î¥³¥á²Á³Ê¤¬ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢°Â¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¤Ä¤¤Àè¤Û¤ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡£Á°¤Î½µ¤«¤é120±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢5¥¥í4275±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2½µÏ¢Â³¤Î4000±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î²Á³Ê¤ËµÕÌá¤ê¡£
¤Ê¤¼¡¢ÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢JA¤¬ÇÀ²È¤Ë¡ÖÁ°Ê§¤¤¶â¡×¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦³µ»»¶â¤Ç¤¹¡£¿·³ã¤Î¡Ö°ìÈÌ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤Î³µ»»¶â¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤ê1Ëü3000±ß¹â¤¤¡¢3Ëü±ß¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬·è¤Þ¤ë³µ»»¶â¤¬º£Ç¯¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÔ½ë¤ä¿åÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Çº£Ç¯¤â¥³¥á¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö¤Î¶È¼Ô¤¬¹âÃÍ¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢JA¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¿å½à¤Þ¤Ç¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢¥³¥á¤Î½¸²Ù¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸þ¤³¤¦1Ç¯´Ö¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥á¤Î¼ûµë¸«ÄÌ¤·¤ò¸øÉ½¡£¥³¥á²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¡¢»»½ÐÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¸»ºÎÌ¤Ï728Ëü¥È¥ó¤«¤é745Ëü¥È¥ó¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ûÍ×ÎÌ¤¬697Ëü¥È¥ó¤«¤é711Ëü¥È¥ó¤È¡¢º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Ï¼ûÍ×¤òºÇÂç50Ëü¥È¥óÄøÅÙ¡¢¾å²ó¤ëÀ¸»º¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¥³¥á¤ò¼è¤ê°·¤¦»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ì±´Ö¤Îºß¸Ë¤â²óÉü¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥³¥áÉÔÂ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤¤Û¤É¤ÎÇÀ²È¤«¤é¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤À¼¡×¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®ÃÓÇÀ±à¡¡¾®ÃÓµ®»Ë¤µ¤ó
¡Ö°ÂÄêÅª¤ËËèÇ¯Æ±¤¸ÎÌ¤òÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÏÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¼ý³Ï¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤«¤é¡¢¤Ï¤ä°ìÇ¯¡£À¯ÉÜ¤Î¤â¤¯¤í¤ßÄÌ¤ê¤Ë¥³¥áÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£