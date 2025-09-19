¡ÖÆüËÜ¿Í¤«¡©¡×Ãæ¹ñ¤ÎËÌµþ¡¦¿¼¥»¥ó¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¾è¼ÖµñÈÝÁê¼¡¤°¡¡µìÆüËÜ·³¤Î¡Ö731ÉôÂâ¡×Âêºà¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ìÈ¿Æü´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¡·üÇ°¶¯¤Þ¤ë
Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐÆü´¶¾ð¤Î°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÆÍÁ³¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ËÌµþ¤ä¿¼¥»¥ó¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢º£·î3Æü¤Ë¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×¤òµÇ°¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤¤Î¤¦¡¢µìÆüËÜ·³¤Î¡Ö731ÉôÂâ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢È¿Æü´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸½ÃÏ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¼¥»¥ó»Ô¤Çº£·î14Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÆÍÁ³¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯´í¸±¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¹ß¤ê¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ËÌµþ»ÔÆâ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂçÏ¢»Ô¤Ç¤â¾è¼ÖµñÈÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁíÎÎ»ö´Û¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¿¼¥»¥ó»Ô¤ÇÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤¬ÅÐ¹»Ãæ¤Ë¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁíÎÎ»ö´Û¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¶ËÎÏ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£