¡ÖÁ´ºâ»º¤òÅÄÊÕ»Ô¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¡¡Ìîºê¹¬½õ¡×¡Èµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡É¼ê½ñ¤¤Î°ä¸À½ñ Æó¿³¤â¡ÖÍ¸ú¡×Âçºå¹âºÛ¤¬ÃËÀ¿ÆÂ²Â¦¤ÎÁÊ¤¨´þµÑ¡¡°ä»º¤ÏÌó13²¯±ß¡¡ÏÂ²Î»³
¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ñ»º²È¤ÎÃËÀ¤Î°ä»º¡¢¤ª¤è¤½13²¯±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤¿°ä¸À½ñ¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¡£°ì¿³¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÍ¸ú¡×¤ÎÈ½·è¤Ç¤¹¡£
¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Î»ñ»º²È¡¦Ìîºê¹¬½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âß¶â¶È¤ä¼ò¤Î²·Çä¶È¤Ê¤É¤Çºâ¤ò¤Ê¤·¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÂ¿³Û¤Î¸½¶â¤äµ®¶âÂ°¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîºê¹¬½õ¤µ¤ó¡Ê2016Ç¯¤Î¼èºà¡Ë
¡Ö¡ÊQ.¤³¤Î»þ·×¤Ï¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¡©¡Ë¡Ø450Ëü±ß¡Ù¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â7²¯±ß¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤Î²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤³¤í¤¬¡Ä
¡Ö¤¤¤´¤ó ¸Ä¿Í¤ÎÁ´ºâ»º¤òÅÄÊÕ»Ô¤Ë¥¥Õ¤¹¤ë¡¡Ìîºê¹¬½õ¡×
Ìîºê¤µ¤ó¤¬7Ç¯Á°¤ËµÞÀ³ÐÀÃºÞÃæÆÇ¤Ç»àË´¤·¤¿¤¢¤È¡¢°ä»º¤ª¤è¤½13²¯±ß¤òÅÄÊÕ»Ô¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤¥Ú¥ó¤Ç¼ê½ñ¤¤·¤¿°ä¸À½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ìîºê¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤Ï5Ç¯Á°¡¢°ä¸À½ñ¤ÎÍ¸úÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÆÂ²Â¦¤Ï¡ÖÉ®À×¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê¤¦¤¨¡¢ÅÄÊÕ»Ô¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊÆ°µ¡¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È°ä¸À½ñ¤Î¡ØÌµ¸ú¡Ù¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿³¤ÎÏÂ²Î»³ÃÏºÛ¤ÏµîÇ¯6·î¤ÎÈ½·è¤Ç¡ÖÌîºê¤µ¤ó¸ÇÍ¤ÎÉ®À×¤äÊÊ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÉÔ¹çÍý¤ÊÅÀ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ¸ú¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÆÂ²Â¦¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¤Ïµ¶Â¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢Âçºå¹âºÛ¤Ï¡ÖÌîºê¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿ÊÌ¤Î½ñ¾õ¤ÎÊ¸»ú¤¬°ä¸À½ñ¤ÎÊ¸»ú¤Ë¹ó»÷¤¹¤ë»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¶Â¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿äÇ§¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿³¤ËÂ³¤¤¤Æ°ä¸À½ñ¤Ï¡ÖÍ¸ú¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîºê¤µ¤ó¤Î»àË´¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÊ¤À¤Ã¤¿29ºÐ¤Î½÷À¤¬»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂ²Î»³ÃÏºÛ¤¬µîÇ¯12·î¤ËÌµºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤¬¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£