¡Ú9·î19Æü¤Î·ÀÌó¾ðÊó¡Û19ºÐPG¤¬Âç³ØÂàÉô¤·B1»²Àï¡ÄÉé½ýÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¦Êä¶¯¤âÁê¼¡¤°
¡¡9·î19Æü¡¢B¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡B1¤Ç¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬¡¢¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¶¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥é¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â¤ËB¥êー¥°¤Ç¤Î¥×¥ìー·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥¶¥Ã¥¯¤Ïº£Ç¯2·î¤«¤éÆ±5·î¤Þ¤ÇAÅìµþ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¤¬¶õ¤±¤¿·ê¤òËä¤á¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¤Ëºß³Ø¤¹¤ë»ù¶Ì¥¸¥å¥Ë¥¢¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Ê¡²¬Âè°ì¹â¹»¤«¤éÂç³Ø¿Ê³Ø¤·¤¿19ºÐ¤Î¥¬ー¥É¤Ï¡¢¡ØWorld University Basketball Series2025¡Ù¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸ÁªÈ´¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³Ø¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âº£¸å¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍË¾³ô¡£Æ±Âç¥Ð¥¹¥±Éô¤òÂàÉô¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿B¥êー¥°¤Î·ÀÌó¾ðÊó°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£9·î19Æü¤ÎB¥êー¥°·ÀÌó¾ðÊó
¡Ú¿·µ¬·ÀÌó¡Û
¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊFA¢Í²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¡Ë
¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¶¥Ã¥¯¡ÊFA¢Í¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë
¥¢¥¤¥é¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊFA¢Í¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë
»ù¶Ì¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¢Í»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ÅÄÃæ¹¬Ç·²ð¡ÊFA¢ÍÅìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ë
¡Ú¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥ÈËõ¾Ã¡Û
¥Á¥ç¥ó¥Ç¥£ー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¢Í³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¡Ë
¥¢¥ê¥¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¢Í³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¡Ë