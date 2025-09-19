TUY

¼Ì¿¿³ÈÂç

»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Çº£¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤Çºî¤é¤ì¤¿Ç­¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉ½¸½¡ª 60¼ïÎà¤ÎÌÚÄ¦¤ê¤ÎÇ­¤¿¤Á¤¬Å¸¼¨¡Ê»³·Á¡¦¼òÅÄ»Ô¡Ë

°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ç­¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£

¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÇ­¤Ë¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëÇ­¡£¤É¤³¤«¿Í´ÖÌ£¤Î°î¤ì¤ë¤³¤ÎÇ­¤¿¤Á¡¢¼Â¤ÏÌÚ¤òÄ¦¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼òÅÄ»ÔÈþ½Ñ´Û¤Çº£·î¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÄ¦ºî²È¤Î²ÖË¼¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤ª¤è¤½£¶£°¼ïÎà¤ÎÌÚÄ¦¤ê¤ÎÇ­¤¿¤Á¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢²ÖË¼¤µ¤ó¤Î»ô¤¤Ç­¤Ê¤É¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¥¯¥¹¥Î¥­¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤äÉ½¾ð¡£Ç­¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£¤Ò¤È¤­¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬...

Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÇ­¤ä¡¢Êú¤­¤·¤á¹ç¤¦Ç­¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ­Åª¤ÊÇ­¤¿¤Á¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤­¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£

¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ÎÇ­¤ä¡Ä¡¢²´éÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÇ­¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢»³·Á¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤Ç­¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£

Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤À¤¬ËþÂ­¤Ç¤¹¡£Êú¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤¤¤Æ¤¢¤È¤ÏÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡£¼Á´¶¤È¤¤¤¦¤«ÉáÄÌ¤ÎÇ­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¿Í´Ö¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×



¼òÅÄ»ÔÈþ½Ñ´Û¡¡ÉðÆâ¼£»Ò¡¡³Ø·Ý·¸Ä¹¡Ö¿§¤ó¤ÊÇ­¤¬¿§¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÇ­¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÁ°¤Ç³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×

¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢¼òÅÄ»ÔÈþ½Ñ´Û¤ÇÍè·î£±£¹Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£