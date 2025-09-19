¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê9·î19Æü¡¦Ìë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î19Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 176(¡¡¡¡ 176)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 222(¡¡¡¡ 222)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 129(¡¡¡¡ 129)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡80(¡¡¡¡¡¡80)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2163(¡¡¡¡ 993)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡16)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 220(¡¡¡¡ 206)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7895(¡¡¡¡3133)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 105(¡¡¡¡¡¡23)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 93629(¡¡ 38939)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 812(¡¡¡¡ 514)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 174(¡¡¡¡ 146)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5325(¡¡¡¡1405)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46(¡¡¡¡¡¡ 6)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 46466(¡¡ 23982)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡86(¡¡¡¡¡¡86)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 523(¡¡¡¡ 523)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡98(¡¡¡¡¡¡98)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4177(¡¡¡¡4177)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 588(¡¡¡¡ 588)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20(¡¡¡¡¡¡20)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13(¡¡¡¡¡¡13)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 591(¡¡¡¡ 591)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡¡¡10)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 21302(¡¡ 21302)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
