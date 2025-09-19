ÌðÂô±ÊµÈ¡ØAERA¡ÙÉ½»æ¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ö²»³Ú¤¬¡¢À¸¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î°ìÈÖ¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×
ÌðÂô±ÊµÈ¤¬9·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØAERA 9·î29ÆüÁýÂç¹æ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¼¸Ó£·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â
1975Ç¯9·î21Æü¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é50Ç¯¡£70ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ëº£¤â¥Ä¥¢ー¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ëÌðÂô±ÊµÈ¡£
¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤¬¡¢À¸¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î°ìÈÖ¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤È¸ì¤ê¡¢²Î¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥ëー¥Æ¥£¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¤ò¥é¥¸¥ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢°ìÄ¾Àþ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢SNS»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¡£
É½»æ¤ª¤è¤Ó¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ï¡ØAERA¡ÙÉ½»æ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ÎéðÀî¼Â²Ö¡£¤³¤Á¤é¤âÉ¬¸«¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Ï¢ºÜ¡Ö¸½Âå¤Î¾ÓÁü¡×¤Ë¤ÏOKAMOTO¡ÇS¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.09.22 ON SALE
¡ØAERA¡Ê¥¢¥¨¥é¡Ë2025Ç¯9·î29ÆüÁýÂç¹æ¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
AERA dot.
https://dot.asahi.com/aera/
ÌðÂô±ÊµÈ OFFICIAL SITE
https://www.eikichiyazawa.com/