³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê9·î19Æü¡¦Ìë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î19Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10436(¡¡ 10387)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡90(¡¡¡¡¡¡90)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12561(¡¡ 12561)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6772(¡¡¡¡6772)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 194(¡¡¡¡ 194)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡150417(¡¡150417)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3743(¡¡¡¡3743)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡74(¡¡¡¡¡¡74)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7629(¡¡¡¡7629)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3066(¡¡¡¡3066)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 261(¡¡¡¡ 261)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 78572(¡¡ 78572)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 293(¡¡¡¡¡¡81)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 103(¡¡¡¡ 103)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 753(¡¡¡¡ 753)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2769(¡¡¡¡1219)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1093(¡¡¡¡1045)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3161(¡¡¡¡3135)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1160(¡¡¡¡1160)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1424(¡¡¡¡1424)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30(¡¡¡¡¡¡30)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9(¡¡¡¡¡¡ 9)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7295(¡¡¡¡7295)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 843(¡¡¡¡ 628)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1614(¡¡¡¡1614)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 721(¡¡¡¡ 721)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1175(¡¡¡¡1175)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12(¡¡¡¡¡¡12)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2724(¡¡¡¡2724)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31(¡¡¡¡¡¡31)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 23851(¡¡ 23851)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 421(¡¡¡¡ 421)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 165(¡¡¡¡ 165)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 496(¡¡¡¡ 496)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1028(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 233(¡¡¡¡ 221)
¢þHSBC¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1396(¡¡¡¡1396)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡73(¡¡¡¡¡¡73)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10436(¡¡ 10387)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡90(¡¡¡¡¡¡90)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12561(¡¡ 12561)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6772(¡¡¡¡6772)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 194(¡¡¡¡ 194)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡150417(¡¡150417)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3743(¡¡¡¡3743)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡74(¡¡¡¡¡¡74)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7629(¡¡¡¡7629)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3066(¡¡¡¡3066)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 261(¡¡¡¡ 261)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 78572(¡¡ 78572)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 293(¡¡¡¡¡¡81)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 103(¡¡¡¡ 103)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 753(¡¡¡¡ 753)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2769(¡¡¡¡1219)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1093(¡¡¡¡1045)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3161(¡¡¡¡3135)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1160(¡¡¡¡1160)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1424(¡¡¡¡1424)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30(¡¡¡¡¡¡30)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9(¡¡¡¡¡¡ 9)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7295(¡¡¡¡7295)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 843(¡¡¡¡ 628)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1614(¡¡¡¡1614)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 721(¡¡¡¡ 721)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1175(¡¡¡¡1175)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12(¡¡¡¡¡¡12)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2724(¡¡¡¡2724)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31(¡¡¡¡¡¡31)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 23851(¡¡ 23851)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 421(¡¡¡¡ 421)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 165(¡¡¡¡ 165)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 496(¡¡¡¡ 496)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1028(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 233(¡¡¡¡ 221)
¢þHSBC¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1396(¡¡¡¡1396)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡73(¡¡¡¡¡¡73)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹