·±Îý¤ò½ª¤¨¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£19ÆüÃëÁ°¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤Ç¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬ÃåÎ¦»þ¤Ë³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤¬°ì»þÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¸á¸å¤ÎÊØ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
19ÆüÀµ¸áÁ°¤Î¿·³ã¶õ¹Á¡£²èÌÌº¸¤«¤é¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬ÃåÎ¦¤¹¤ë¤È¡Ä³êÁöÏ©¤ò³°¤ì¼ÇÀ¸¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°11»þ50Ê¬¤³¤í¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤ÎB³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬³êÁöÏ©¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤Á¤ÎÊý¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£±ê¾å¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢Ââ°÷¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¡×
ÃåÎ¦Ä¾¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
µ¡ÂÎ¤«¤é¼ÖÎØ¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ¹ÂÎ¤ÇÃåÎ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£µ¡ÂÎ¤Ï¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ½êÂ°¤ÎU-125A¤Ç¡¢·±ÎýÈô¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æ¿·³ã¶õ¹Á¤ËÌá¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃåÎ¦Ä¾Á°¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é²¿¤é¤«¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¡ÂÎ¤Ë¤Ï50Âå¤Îµ¡Ä¹¤ò´Þ¤á5¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£³ÁÌÚÅ¯ºÈµ¼Ô
¡Ö¿·³ã¶õ¹Á¤Ç¤Ï¼¡¡¹¤È·ç¹Ò¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶õ¹Á¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢B³êÁöÏ©¤¬¸á¸å4»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÌó5»þ´Ö¤ËÅÏ¤êÊÄº¿¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë9ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ë¤ÉÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¤Ëº®Íð¤ò¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¤ËÎ¹¹Ô¤Ø
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎ¥Î¦¤¹¤ëÄ¾Á°¤ÇÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈô¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À®ÅÄ¤«¤éÄ«Áá¤¯Èô¤ÖÈô¹Ôµ¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¥Û¥Æ¥ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¢£ËÌ³¤Æ»¤ËÎ¹¹Ô¤Ø
¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÆüÄø¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤«¡£Èô¹Ôµ¡¤Î¿¶ÂØ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¡×
¢£»Å»ö¤Ç¿·³ã¤Ë
¡ÖËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÀçÂæ¤Þ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¹Ôµ¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¿Ê¬º£Æü¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
¢£ËÌ³¤Æ»¤ËÎ¹¹Ô¤Ø
¡Ö·ç¹Ò¤Ë¤Ê¤êÍ½Äê¤¬¤º¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½Äê¤ÎÊÑ¹¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èµ¡ÂÎ¤ÎÅ±µîºî¶È¤ò¤¤¤Ä¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
