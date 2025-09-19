½½ÅçÂ¼¤Î¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ç¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ìÁê¼¡¤°¡¡µ¤¾ÝÄ£¡Öº£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÏºÇÂç¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë¶²¤ì¡×
¡¡17ÆüÌë¡¢¿ÌÅÙ5¼å¤Î¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¡¢½½ÅçÂ¼¤Î¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ç19Æü¸áÁ°¡¢¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ì¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢º£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÏºÇÂç¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÍÉ¤ì¤òÈ¼¤¦ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡19Æü¸áÁ°8»þ11Ê¬¤´¤í¡¢½½ÅçÂ¼¤Î¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ç¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢¤´¤¯Àõ¤¯ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï3.5¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ç¤Ï¡¢17Æü¸á¸å8»þ¤«¤é19Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬67²óµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³èÈ¯¤ÊÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½½ÅçÂ¼¤Ç¤Ï¡¢19ÆüÌë¡¢¥Õ¥§¥êー¤Ç¿¦°÷2¿Í¤ò¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ç¤Ï¡¢17ÆüÌë¡¢¿ÌÅÙ5¼å¤Î¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢º£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢Æ±¤¸µ¬ÌÏ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£