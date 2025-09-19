³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡ETFÇäµÑ·èÄê¤ò¥È¥ê¥¬ー¤Ë¥·¥çー¥È¤¬¶¯¤Þ¤ë
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡44730¡¡-490¡¡¡Ê-1.08¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3118.0¡¡-25.5¡¡¡Ê-0.81¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ490±ß°Â¤Î4Ëü4730±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü5620±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü5595±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë4Ëü5660±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÁ°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢4Ëü5350±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤ÎÇã¤¤°ÕÍß¤Ï¶¯¤¯¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï4Ëü5360±ß～4Ëü5560±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤Î¤Ê¤«¤Çç±Ãå´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æü¶ä²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤êÀ¯ºö¶âÍø¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¯´Ö3300²¯±ßÄøÅÙ¤º¤ÄÇäµÑ¤·¡¢J¥êー¥È¡Ê¾å¾ìÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤âÇ¯´Ö50²¯±ßÄøÅÙ¤º¤ÄÇäµÑ¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥È¥ê¥¬ー¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥çー¥È¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¡£¸å¾ì¤ËÆþ¤ê°ìµ¤¤Ë4Ëü4250±ß¤Þ¤ÇµÞÍî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤ä¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤«¤é²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï4Ëü4700±ß¤«¤é4Ëü4950±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¶ä²ñ¹ç¤Ç¤ÎÇÈÍðÅ¸³«¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ETF¤ÎÇäµÑ·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¥·¥çー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥¸ÂÐ±þ¤ÎÆ°¤¤âÆþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü4130±ß¡ËÀÜ¶á¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£+2¦Ò¡Ê4Ëü5100±ß¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç+1¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¾å¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢+1¦ÒÀÜ¶á¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾ÚP]¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊª¿§¤Ï·ÑÂ³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920>[Åì¾ÚP]¤Ê¤É½ÐÃÙ¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ËÊª¿§¤¬¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤Î¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤¤Ç¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äAI´ØÏ¢Êª¿§¤Ïº¬¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥È¥ìー¥É¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.34ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£°ì»þ14.47ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¡¢1·î¹âÃÍ¤Î14.54ÇÜ¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Æü¶ä²ñ¹ç¤Î·ë²ÌÈ½ÌÀ¸å¤Ë¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢14.23ÇÜ¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æü¶ä²ñ¹ç¤ÇÀ¯ºö°Ñ°÷¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬Íø¾å¤²¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¶á¤¤¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤éÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¡£¶âÍø¾å¾º¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¶âÍ»³ô¤Î°ì³Ñ¤Ë¤ÏÊª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤¬º£¸å¶¯¤Þ¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê12·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬3Ëü3203Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü8059Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬6884Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬5462Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬5289Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬4316Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬3175Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬3172Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬2880Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬2578Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬4Ëü3408Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬4Ëü1853Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1Ëü1009Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬7068Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬6310Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬5596Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬4611Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬4393Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬3895Ëç¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¤¬2886Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
