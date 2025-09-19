ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¡Ö60000Ä¶¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡¡7ÀïÏ¢Â³¤Ç°ú¤Ê¬¤±Ãæ¡Ä¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Ç¡ÖÉñÂæ¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡×
±ºÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼¯Åç¤ÈÂÐÀï
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï9·î20Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾å°ÌÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï29»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö47¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºßJ1¤Ç8°Ì¡£»Ä¤ê9»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤â¤¦1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö55¡×¡£¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¤ÏÆ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Î´Ø·¸¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾å°ÌÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö´°Çä¤Ï¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¡×¡ÖËþ°÷¤Îºë¥¹¥¿¤Î¥Á¥«¥é¸«¤»¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖËþ°÷¤Îºë¥¹¥¿¤ÇÀäÂÐ¾¡¤È¤¦¡×¡Öºë¥¹¥¿¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤«¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î´°Çä¤ÏÇ³¤¨¤ë¡×¡Ö60000Ä¶¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÉñÂæ¤ÏÀ°¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¤³¤³¾¡¤Ã¤¿¤é°ã¤¦À¤³¦¤¬¸«¤¨¤ë¤è¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£7»î¹çÏ¢Â³°ú¤Ê¬¤±¤È¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯Î¾¼Ô¤Î·ãÆÍ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë