¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤»¤§35ºÐ¡×»³ÅÄÍµµ®¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë ¡ÈÉ¦ÌÌ¡É ¤Ç³ëÆ£ÅÇÏª¡Ä¡ÖSNS¤ä¤á¤è¤«¤Ê¡×¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ËÌå¡¹¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶¦ÌÄ
¡¡9·î18Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶á±Æ¤È¿ÀÌ¯¤ÊÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢9·î18Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¤¿¤á¡¢º£²óInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤´¤È¸ý¤Þ¤ï¤ê¤ËÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î½ËÊ¡¤È¤È¤â¤Ë¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ìòºî¤ê¤ÇÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢»³ÅÄ¼«¿È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê³ëÆ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÅê¹Æ¤¬¹ðÃÎ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÔSNS¤ä¤á¤è¤«¤Ê¡¢¤Ç¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤«¤È²¿ÅÙ¤â¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤ò·«¤êÊÖ¤·¡Õ¤È¡¢SNS¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ô±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥óÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤ó¤À¤«¤é¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼Ì¿¿ºÜ¤Ã¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ì¤Ï¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ä°á¾Ø¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«»£¤ê¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤³ÑÅÙÃµ¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¤Þ¤¸¤Çµ¤»ý¤Á°¤¯¤Æ¡Õ¤È¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤à¶»¤ÎÆâ¤òÄ¹Ê¸¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ô¤É¤ó¤À¤±Ç¾Æâ¤á¤ó¤É¤¯¤»¤§35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Õ¤ÈËÜ²»¤òÄÖ¤ê¡¢ËÜÅö¤ÏºÜ¤»¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶¦ÌÄ¤·¡¢
¡Ô¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡Ô¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤µ¡×¤³¤½¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÁÇÅ¨¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍµµ®¤¯¤ó¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤¹¤ë¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØHiGH¡õLOW¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ïª½Ð¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØViVi¡Ù¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¹±Îã´ë²è¡Ø¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÎADULTÉôÌç¤Ç2´üÏ¢Â³¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤´Ö¤«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢¼«¿È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤à¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼Çµï¤Ç¸«¤»¤ë¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß°Ê¾å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï ¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÅê¹Æ¤ËÌå¡¹¤ÈÇº¤à»Ñ¤Ç¤µ¤¨¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»³ÅÄ¤¬¡Ô¤á¤ó¤É¤¯¤»¤§35ºÐ¡Õ¤Î»Ñ¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À¡£