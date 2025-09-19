»Æ¸¤¤ò¤ª¶¡¤Ë¡¢¤¤¤¶°ËÀª¤Ø¡ª ÌÀÆü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Î¹¬¤»Ãµ¤·Î¹¡Ø¤Þ¤í´Ý°ËÀª»²¤ê¡Ù¡ÚÈ«Ãæ·Ã ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯10·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¤ª»²¤ê¤¹¤ë¡Ö¤ª¤«¤²¸¤¡×¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¤¤¬Ã±¿È°ËÀª¤Þ¤Ç¥È¥³¥È¥³Êâ¤¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÊÁ¼Ý¤òÇØÉé¤ï¤»¡¢¡Ø¤É¤³¤½¤³¤Î²È¤Î»²µÜ¸¤¤Ç¤¹¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿ÌÚ»¥¤ò¤Ä¤±¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ª¤«¤²»²¤ê¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï°ËÀª¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª¤«¤²¸¤¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¤ÈÆÁ¤òÀÑ¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤Æ°ËÀª¤Ø¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¢¤ê¤Ï¤ª»²¤êºÑ¤ß¤À¤È¤ï¤«¤ë¤ª»¥¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Þ¤¿¿Í¤Î¼ê¤òÅÏ¤Ã¤Æ²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ ¡Ø¤Þ¤í´Ý°ËÀª»²¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¬Âå»²¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤¿»Æ¸¤¤¬À¾¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿Í¤È¸¤¤¬¡¢¹¬¤»¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¾®Àâ¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î¿·Ê¹Ï¢ºÜ¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ø¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÅì³¤Æ»¤òÎ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤é¹¾¸Í»þÂå¤ËÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿°ËÀª»²¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âçºä¤ÎÍµÊ¡¤ÊÂçÅ¹¡¦²ÖÂô²°¤¬¡¢Î®¹ÔÉÂ¤ÇÀ×¼è¤ê¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÖÂô²°¤Î¿ÆÀÌ¶Ú¤Ë¤¢¤¿¤ë·ë¡£¹¾¸Í¤ÎÎ¾ÂØ¾¦¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¤Þ¤À6¤Ä¤ÎÍÄ»Ò¤À¡£´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤±ïÁÈ¤À¤¬¡¢²ÖÂô²°¤Ï¤Ê¤¼¤«·Þ¤¨¤ò´ó±Û¤µ¤º¡¢·ë¤Ë°ËÀª¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢·ë¤Î½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¶åÏº¤òÆ±¹Ô¤µ¤»¡¢²ÖÂô²°¤¬·ë¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤à¡£¤«¤¯¤·¤Æ¶åÏº¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê·ë¤È½¦¤Ã¤¿»Æ¸¤¤Î¤Þ¤í´Ý¡¢ÆýÊì¤Î¤ª²ÃÄÅ¡¢²ÙÊª»ý¤Á¤ÎÊ¿È¬¤È¤È¤â¤Ë°ËÀª¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¹¾¸Í¤«¤éÍÜ»Ò¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤À¾®¤µ¤¤»Ò¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¸¤¤â¾®¤µ¤¤¤Ï¤º¡£Èà¤é¤òÁ÷¤ë½ÇÉã¤µ¤ó¤Ï¾Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤«¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤é²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤»°ÃËË·¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¿ÍÊªÁü¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²¿Æü¤â¤«¤±¤ÆÎ¹¤¸¤¿¤¯¤ò¤·¡¢°ì¹Ô¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¶¶¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÉÊÀî¤Ë¤â¤¿¤É¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Â¤òÄË¤á¤¿ÆýÊì¤¬Î¹¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Èà½÷¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢¹¾¸Í¤«¤éÂçºä¤ØÌá¤ë3¿ÍÁÈ¡£30ºÐ¤Û¤É¤Î¤ª°ÊÅÐ¤È¼ã¤¤¤ªº°¡¢¤½¤·¤Æ²ÙÊª»ý¤Á¤ÎÀµ¼¡Ïº¤À¡£Èà¤é¤¬»ÒÏ¢¤ì¤ÎÄ¹Î¹¤ò°Æ¤¸¤ÆÆ±¹Ô¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ»Ãæ¤Ïº¤¤ê¤´¤È¤¬Â³¤¯¡£¶åÏº¤ÏÃÎ·Ã¤Èµ¡Å¾¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬»³±Û¤¨¤ÈÀîÅÏ¤ê¤À¡£
¡ÖÅö»þ¤Î»³Æ»¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµÞ½Ô¤ÇÊâ¤¤Ë¤¯¤¤¡£»³²ïäÆ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â²Á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£È¢º¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®Ìë¤ÎÃæ»³¡Ê¸½ºß¤ÎÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ½¡Ë¤â±Û¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤òÅÏ¤ë¤Ë¤Ï¿ÍÂ¤Ë¸ª¼Ö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢Ï¡Âæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â±«¤ÇÁý¿å¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿Æü¤âÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÇÀî¤òÅÏ¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÈôµÓ¤ÈÂçÌ¾¤«¤é¡£½îÌ±¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¤Ï¡¢»Æ¸¤¤Î¤Þ¤í´Ý¤âÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£³Æ¾Ï¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¤Þ¤í´Ý»ëÅÀ¤ÎÎ¹Ï©¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¼ñ¸þ¤À¡£
¡Ö¤Þ¤í´Ý¤âÎ¹¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¤«¤é¡£Æ»Ãæ¡¢¤Þ¤í´Ý¤ÈÇòÇ¤¬Àï¤¦¾ìÌÌ¤Ï¡¢»ä¤â³Ú¤·¤ó¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤í´Ý¤Ï¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃåÊª¤Î¤Õ¤È¤³¤í¤Ë¤º¤Ü¤Ã¤ÈÆþ¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½É¤ËÇñ¤Þ¤ë»þ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ãõ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£°ËÀª»²¤ê¤ÏÀ¸³¶°ìÅÙ¤ÎìÔÂô¡¡¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤âÎ¹¤ÎÂé¸ïÌ£
¡¡Î¹¤Ï¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Î½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ËÀª»²¤ê¤Ï¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ú¤ä¤¤¤À¶õµ¤¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÎ¹äÆ¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Ë¤â¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢Àî¤òÅÏ¤ë¤Ë¤â¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎìÔÂô¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡È¹Ö¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¿ôÌ¾¤º¤Ä½çÈÖ¤Ë»²·Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ËÀª¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢µ§Åø¤ä»²ÇÒ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¡È¸æ»Õ¡É¤Î´Û¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢¹ëÀª¤Ê¿©»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¸¨¤ÎÉÛÃÄ¤Ç¿²¤Æ¡¢¿À³Ú¤ÎÊôÇ¼¤È¤¤¤¦¸æÍø±×¤Ä¤¤Î¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£»ñÎÁ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»²¤ê¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤é¤º¡¢Âçºä¤äµþÅÔ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæ»³Æ»¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¤¢¤Á¤³¤ÁÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤â¤¦Î¹¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ÇÁ´Éô²ó¤ë¤¾¡¢¤È¡×
¡¡È«Ãæ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤À¡£
¡Ö¤É¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤í¤í½Á¡£¼«Á³½ò¤ò¤¹¤Ã¤ÆÌ£Á¹½Á¤Ç¤È¤¡¢ÇþÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ³¤ÂÝ¤ò»¶¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¹â²Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Á³½ò¤Ï·¡¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¹äÆ¤Î½ÉÇñÎÁ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¤Ë·ª¤ä»¨¹ò¤òÆþ¤ì¤Æ¿æ¤¹þ¤ó¤ÀÆàÎÉÃãÈÓ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÆÁÀî²È¹¯¤¬¹¥¤ó¤À¤È¤¤¤¦°ÂÇÜÀîÌß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤â³ÆÃÏ¤Ç¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡½É¾ìÄ®¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢Í·½÷¤Î¤¤¤ëÈÓÀ¹Î¹äÆ¤ÎÌ¼¤ª¤µ¤¤À¡£²È¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤Èà½÷¤Ï¡¢²ÙÊª»ý¤Á¤ÎÀµ¼¡Ïº¤Ë¡Ö²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏÈÓÀ¹Î¹äÆ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢Í·½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç½É¾ìÄ®¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤µ¤¤Î¤è¤¦¤ËÍ§¿Í¤¬ÈÓÀ¹¤ê½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Û¤É¼«Í³¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï²È¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¼¡Ïº¤ÏÉð²ÈÊô¸ø¤ò´«¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤Î»ö¾ð¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤Ï°ã¤¨¤É¤ß¤ó¤ÊÌÀÆü¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤
¡¡Î¹¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢°ì¹Ô¤Î´Ø·¸À¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¹¤Ê¬¤±¤Î¤è¤«¤Ã¤¿·ë¤¬¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª°ÊÅÐ¤Ë¤Ê¤Ä¤¯·ë¤ò¸«¤Æ¶åÏº¤¬Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªº°¤ÈÀµ¼¡Ïº¤¬¤Ê¤Ë¤ä¤é¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢Î¹¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÀÆü¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¤ß¤Ê¡¢ÌÀÆü¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¶åÏº¤µ¤ó¤Ï²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£²ÙÊª»ý¤Á¤ÎÊ¿È¬¤µ¤ó¤â¡¢ÆóÈÖ¼ê¡¢»°ÈÖ¼ê¤ÎÈÖÆ¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤»¤¤¤¼¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª°ÊÅÐ¤µ¤ó¤Ï²ÈÄí¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤ªº°¤µ¤ó¤ÈÀµ¼¡Ïº¤Ï·ëº§ÌäÂê¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢ÌÀÆü¤ò·ü¤±¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤ª·ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÀÆü¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤ÈÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶åÏº¤µ¤ó¤Î¿È¤Î¿¶¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï¢ºÜ»þ¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÒÎ¹¤È¤Ï¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤«¤é¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë»ö¤À¤È¾µÃÎ¤¹¤ë¤Î¤À¡Ó¡ÒÄ¹¤¤Î¹¤Ï¡¢¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ÎËèÆü¤È¡¢²¿¤«»÷¤Æ¤ë¤ï¡Ó¨¡Ä¹Î¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤é¤¬ÆÀ¤¿»×¤¤¤â´¶³´¿¼¤¤¡£
¡Ö²È¤òÎ¥¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¸µ¤Î¾ì½ê¤«¤éÃÇÀä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Åö»þ¤ÎÎ¹¡£°ìÅÙÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤é²È¤È¤ÏÏ¢Íí¤Ï¼è¤ì¤º¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¡¢Î¹¤Ë½Ð¤¿ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¾ðÊó¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Î¹¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ë¤Ï¿åÇÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Î®¹ÔÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¾¸Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¿²º¤ËÊë¤é¤»¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤éÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²÷Å¬¤ËÎ¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤í¤í½Á¤Ê¤Éº£¤â»Ä¤ë¿©¤ÙÊª¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ËÀª»²¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡Ø¤³¤ÎËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡Ù¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡áÌîËÜÍ³µ¯¡¢¼Ì¿¿¡áTOWA
¤Ï¤¿¤±¤Ê¤«¡¦¤á¤°¤ß¡ü¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2001Ç¯¡¢¡Ø¤·¤ã¤Ð¤±¡Ù¤ÇÂè13²óÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Î¥Ù¥ëÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿·¤·¤¤ÍÅ²ø»þÂå¾®Àâ¤È¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡£16Ç¯¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂè1²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸¸Ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤³¤È¡×¡Ö¤Ä¤¯¤â¤¬¤ß¡×¡Ö¤Þ¤³¤È¤Î²ÚÉ±¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÇ·¯¡Ù¡ØÇ¦¤Ó¤ÎÉû¶È¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ø¤Þ¤í´Ý°ËÀª»²¤ê¡Ù
¡ÊÈ«Ãæ·Ã/KADOKAWA¡Ë1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢³§¤¬°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ö¤ª¤«¤²»²¤ê¡×¤ÎÇ¯¡£6¤Ä¤Ë¤Ê¤ë·ë¤Ë¡¢Âçºä¤ÎÂçÅ¹¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ëÍÜ»ÒÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢ËÜ²È¤«¤é¤Î·Þ¤¨¤ÏÍè¤º¡¢¤Ê¤¼¤«°ËÀª¤Þ¤Ç·ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÊ¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡¢Î¾ÂØ¾¦¤Î»°ÃËË·¡¦¶åÏº¤Ï¡¢ÌÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë·ë¤ò°ËÀª¤Ø¤ÈÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£»Æ¸¤¤Î¤Þ¤í´Ý¤ò¤ª¶¡¤Ë¡¢ÌÀÆü¤òÌ´¸«¤ÆÀ¾¤òÌÜ»Ø¤¹Î¹Êª¸ì¡£
¢£°ËÀª»²¤ê¤ÏÀ¸³¶°ìÅÙ¤ÎìÔÂô¡¡¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤âÎ¹¤ÎÂé¸ïÌ£
¢£ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤Ï°ã¤¨¤É¤ß¤ó¤ÊÌÀÆü¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤
