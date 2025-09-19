Dreame¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ¸¤´¤ß½èÍýµ¡¡ÖDreame SF25¡×¡¡¼«¼£ÂÎ¤Î½õÀ®¶â¤ÎÂÐ¾Ý
Dreame Technology¤Ï9·î19Æü¡¢²ÈÄíÍÑÀ¸¤´¤ß½èÍýµ¡¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖDreame SF25¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¡£À¸¤´¤ß¤òÊ´Ëö¾õ¤Ë½èÍý¤·¡¢ÂÎÀÑ¤òºÇÂç90¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¡£³èÀÃº¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ë¥ª¥¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤·¤¿¡£9·î19Æü¤«¤éGREEN FUNDING¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Áá³ä²Á³Ê¤Ï37,870±ß¡Á¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¤ß¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿À¸¤´¤ß½èÍýµ¡¡ÖDreame SF25¡×
Dreame SF25¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç½Ð¤ëÀ¸¤´¤ß¤ò´¥Áç¡¦Ê´ºÕ½èÍý¤¹¤ëÀ¸¤´¤ß½èÍýµ¡¡£ÆâÂ¢¤ÎAI¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿À¸¤´¤ß¤Î¿åÊ¬¤È²¹ÅÙ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê´¥Áç»þ´Ö¤ò·×»»¤¹¤ë¡£3¤Ä¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬Â¿Êý¸þ¤«¤é¤´¤ß¤òÀÚÃÇ¤·¡¢Ê´Ëö¾õ¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÀÑ¤Ï¤â¤È¤Î10Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¸º¤é¤»¤ë¡£½èÍý¸å¤ÎÊ´Ëö¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É¿²¤«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂÏÈî¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¡¢²ÈÄíºÚ±à¤ä¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
3¡Á4¿Í²ÈÂ²¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊÀ¸¤´¤ßÎÌ¤ËÁêÅö¤¹¤ëºÇÂç2.5¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀ¸¤´¤ß¤ò°ìÅÙ¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉý194¡ß¹â¤µ305¡ß±ü¹Ô377mm¤È¡¢ÀßÃÖÌÌÀÑ¤ÏA4ÍÑ»æ¥µ¥¤¥ºÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£½ÅÎÌ¤Ï8.0kg¡£Æ©ÌÀ¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤Ç½èÍý¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢LED¥Ñ¥Í¥ë¤Ç»Ä¤ê»þ´Ö¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£
¾åÉô¤Î´Ý¤¤Áë¤«¤é½èÍý¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
ºÇÂç2.5¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀ¸¤´¤ß¤ÎÂÎÀÑ¤òºÇÂç90¡óºï¸º¤Ç¤¤ë
Æ°ºî²»¤Ï27dBÌ¤Ëþ¤ÎÄ¶ÀÅ²»Àß·×¤Ç¡¢¿Þ½ñ´ÛÊÂ¤ß¤ÎÀÅ¤«¤µ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³èÀÃº¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¥Ë¥ª¥¤¤òÌ©Éõ¤Ç¤¤ë¡£1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó4.3±ß¡£
Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢À¸¤´¤ß½èÍýµ¡¹ØÆþ¤Î½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢À¸¤´¤ß½èÍýµ¡¹ØÆþ¤Î½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£