¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¼«¸ÊºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯22»î¹ç90ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î12¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤À¡£Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï8·î23Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÀÐÅÄÍµ¤«¤é5²ó¤Ëº¸±Û¤¨10¹æ¥½¥í¡¢7²ó¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø11¹æ¥½¥í¤È2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤·¤Æ°ÊÍè22»î¹ç90ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¬ËÜ¤Ï¤³¤ì¤¬ÄÌ»»245ËÜÎÝÂÇÌÜ¡£244ËÜÎÝÂÇ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÀ¾ÂÀ¡ÊÀ¾Å´¡Ë¡¢¿åÃ«¼ÂÍº¡ÊºåµÞ¡Ë¡¢¾ëÅç·ò»Ê¡Êºå¿À¡Ë¤òÈ´¤¡¢NPBÎòÂåÃ±ÆÈ74°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï2022Ç¯7·î7Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤«¤é8·î6Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î18Àï79ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§²¬ËÜ¡¡ÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£