ÃæÅÄæÆ¤Î¡ÈÀèÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤Ï¡Ä¸µÌÚÂç²ð¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤ì¤ÏºäËÜ¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤·¤Í¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸µÌÚÂç²ð»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¸µÌÚÂç²ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃæÅÄæÆ
¡û¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤·¡¢½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡×
ÃæÅÄ¤¬ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë¸µÌÚ»á¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤·¡¢½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤·¡¢²¶¤Ë¤â¾éÃÌ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢(ÀèÇÚ¸åÇÚ¤ò)Èô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µÌÚ»á¤Ï¡Öº£¤Î»Ò¤ÏÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢²¶¤â¡Ø¤É¤¦¤·¤¿!?¡×¤Ã¤Æ°ì½Ö»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤â¤¤¤ë(¾Ð)¡×¤È°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖæÆ¤Ï2¿Í¤Î¤È¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¿¤é¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ÏºäËÜ(Í¦¿Í)¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤·¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¸µÌÚÂç²ð»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¹Ã»Ò±à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ù¤¬¡¢9·î28Æü(³«¾ìÆü»þ18:30 ³«±éÆü»þ19:30 ½ª±éÆü»þ21:00)¤ËÅìµþ¡¦¤á¤°¤í¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ÈÌîÂ¼¹°¼ù»á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ÃæÅÄæÆ
¡û¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤·¡¢½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡×
ÃæÅÄ¤¬ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë¸µÌÚ»á¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤·¡¢½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤·¡¢²¶¤Ë¤â¾éÃÌ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢(ÀèÇÚ¸åÇÚ¤ò)Èô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¸µÌÚÂç²ð»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¹Ã»Ò±à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ù¤¬¡¢9·î28Æü(³«¾ìÆü»þ18:30 ³«±éÆü»þ19:30 ½ª±éÆü»þ21:00)¤ËÅìµþ¡¦¤á¤°¤í¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ÈÌîÂ¼¹°¼ù»á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£