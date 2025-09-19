µð¿Í¡¦¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢1µå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤ºÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê67¡á¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¡Ë¤¬»î¹çÁ°¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£DeNA¤È¤Î2°ÌÁè¤¤¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤ÏÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÇØÈÖ¡Ö83¡×¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤µ¤¹¤¬¤Î±é½Ð¡£µå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²¬ËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÀèÈ¯Åê¼ê¤Î»³ºê¤ËÅê¤²ÊÖ¤·¾Ð´é¡£ºÆ¤Ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸¶»á¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤ê¤«¤Ö¤ë¤È¡¢¸«»ö¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¡£ºÆ¤ÓÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¼ê¤òµó¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ù¥ó¥Á¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ïµ×¡¹¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹¤Îº¢¤Î»ø¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Í¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¿À¡¹¤·¤¯¡¢¤Ç¤â²¿²ó¤â²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¼ã¤¤½°¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥×¥í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¡¦»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ®Ä¹¤Ö¤ê¡¢¤Ç¤â¤³¤³¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£Æü¤â²ñ¤Ã¤Æ¡È¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤À¤¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤Í¡£Èà¤ÏÆÃ¤Ë¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢1µå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤ºÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£