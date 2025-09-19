¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡ÖÀïÍ§¡ª¡×Âç¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¼¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â(71)¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀïÍ§¡×¤È¤¤¤¦Âç¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡ÖÀïÍ§¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Î¼ê¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¾¾Ç¤Ã«¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê19ÆüÊüÁ÷¡¢¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¾¾ÅÄ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªÊ¹¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£