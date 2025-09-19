SNSµ¶¾ðÊó¤äÈðëî¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ¡Öµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤ÇÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô¤é¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ä¡¢°¼Á¤ÊÈðëîÃæ½ý¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ò´Þ¤á¤¿Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀï¤ï¤»¤ëÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÍÞ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤éµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¹ð¼¨Á°Æü¤Î21Æü¤Ë¡¢ÅÞ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼þÃÎ¤¹¤ë¡£ÌäÂê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ë¡ÅªÂÐ½è¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡°©Âô»á¤Ï¡¢»³¸ýÁÔ¸µ´Ä¶Áê¤¬¡Ö°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¡×¤È¤·¤ÆÁª´É°Ñ°÷¤ò¼Ç¤¤·¡¢¾®»ûÍµÍº½°±¡µÄ°÷¤òÊä½¼¤·¤¿¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£