ÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦»°Âå½ã²Î¤µ¤ó¤È¡Ö½µ´©½÷À­¡×¤ÎÏÂ²òÉÔÀ®Î©¡Ö¤¿¤À¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÊóÆ»¤ÇÌ¾ÍÀ½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÇå½þµá¤á¤ë

¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤ÎÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤ÎºÊ¤¬½µ´©»ï¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤ÎÏÂ²ò¶¨µÄ¤Ç¡¢ÃçËÜ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ÏÏÂ²ò¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¢»°Âå½ã²Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½µ´©½÷À¡×¤ÎÊóÆ»¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¸µ¤Î¡Ö¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡×¤Ë1650Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦ÅìµþÃÏºÛ¤ÇÁÐÊý¤Ë¤è¤ëÏÂ²ò¶¨µÄ¤¬Èó¸ø³«¤Ç³«¤«¤ì¡¢»°Âå¤µ¤ó¤Ï¶¨µÄ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¿¤À¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÏÂ²ò¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï12·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·Ä¬¼Ò¡×¤È¡Ö¸÷Ê¸¼Ò¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÏÂ²ò¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£