¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¤µ¤óÅÐ¾ì¡ª¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¡¡¥µ¥ó¥¥å¡¼¼ªÉ¡²ÊFes
¥µ¥ó¥¥å¡¼¼ªÉ¡²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¡¡¥µ¥ó¥¥å¡¼¼ªÉ¡²ÊFes¡×¤ÎÂèÆó²ó¤ò¡¢2025Ç¯10·î12Æü(Æü)¡¢¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¤µ¤óÅÐ¾ì¡ª
¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¡¡¥µ¥ó¥¥å¡¼¼ªÉ¡²ÊFes
¢£¥Õ¥§¥¹¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§ ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤« ¥µ¥ó¥¥å¡¼¼ªÉ¡²ÊFes
¾ì½ê¡¡¡¡¡§ ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
Æü»þ¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯10·î12Æü(Æü)
»²²ÃÎÁ¶â¡§ ÌµÎÁ
¢£ÃÏ°è¤Ë´¶¼Õ¤ò¡ª¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë»²²ÃÌµÎÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¿ÇÎÅ¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê±¡ÆâÁõ¾þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤êÃÏ°è¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢1Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯9·î1Æü(Æü)¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¼ªÉ¡²ÊFes¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆó²ó¤Ï2025Ç¯10·î12Æü(Æü)¤Ë¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤ÎÂç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÌó1,500¿Íµ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Í¤Ð¡Á¤ë·¯¤È±¿±Ä¥á¥ó¥Ð¡¼
¢£ÂèÆó²ó¥µ¥ó¥¥å¡¼¼ªÉ¡²ÊFes¤Î¾ÜºÙ
ÂèÆó²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¤µ¤ó¡¡¥²¥¹¥È¥·¥ç¡¼
¡¦¤Í¤Ð¡Á¤ë·¯¡¡¥²¥¹¥È¥·¥ç¡¼
¡¦ÂçÆ»·Ý¿Í¥·¥ç¡¼(¤Þ¤µ¤¤Á¤µ¤ó¡¢Tomyy¤µ¤ó¡¢¥ß¥³¥¢¥Ý¥³¤µ¤ó)
¡¦ÂçÀ®½÷»Ò¹âÅù³Ø¹» ¿áÁÕ³ÚÉô100¿Í¤Ë¤è¤ë±éÁÕ
¡¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÆÃµ»È¯É½²ñ
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è(2ºîÌÜ)
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆæ²ò¤¥²¡¼¥à
¡¦°û¿©¥Ö¡¼¥¹
¡¦¼ÍÅª¥Ö¡¼¥¹
¡¦UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼
¡¦ÂÅòÂÎ¸³
¡¦ÎòÂå¥³¥¹¥×¥ìÅ¸
¡¦¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹
¢¨°ìÉôÍÎÁ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¬¡¢Á´¤Æ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ì²ó¥Õ¥§¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡¡ÂçÀ¾¥é¥¤¥ª¥ó ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼
Âè°ì²ó¥Õ¥§¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡¡´µ¼Ô¤µ¤óÈ¯É½²ñ
¢£¥Ê¥Ë¥³¥ìÄÁÉ´·ÊÇ§Äê ¥³¥¹¥×¥ì¼ªÉ¡²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö±¡¤ÇÇ¯6²ó¹Ô¤ï¤ì¤ëµ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥ó¥¿¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¿ÇÎÅ¤·¤¿¤é°Õ³°¤Ë¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÀáÊ¬¤ÇÀÖµ´¡¢¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ç¶âÂÀÏº¤ò¤ä¤ë¤¦¤Á¡¢¡ÖËèÆü¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢Çò°á¤òÃ¦¤®´þ¤Æ¤ÆÁá10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÇò°á¤òÃå¤ë¤È¡Öº£²ó¤Ï°å¼Ô¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤È»×¤¤¡¢¥³¥¹¥×¥ì¿ÇÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎòÂå¥³¥¹¥×¥ìÅ¸
¡Ú¥µ¥ó¥¥å¡¼¼ªÉ¡²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§ ¥µ¥ó¥¥å¡¼¼ªÉ¡²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
±¿±ÄË¡¿Í¡§ °åÎÅË¡¿Í¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
½êºßÃÏ¡¡¡§ °ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¹â¾ì167-3
±¡Ä¹¡¡¡¡¡§ ´¥ ÃÒ°ì
