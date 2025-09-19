KID PHENOMENON¡¢TV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlack Flame¡×È¯Çä·èÄê¡£Á´¹ñ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¤â
KID PHENOMENON¤¬¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlack Flame¡×¤ò2025Ç¯12·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢10·î8Æü24»þ¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿1¶Ê¡£°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãPurple CirKID Vol.6¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï10·î12Æü¤Îºë¶Ì¡¦¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£KID PHENOMENON¤ÎºÇ¿·¶Ê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´ÑÍ÷¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÂ³Êó¤Ï¡¢¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
◾️6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlack Flame¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× [CD+DVD]¡ÊSRCL-13426¡Á13427¡Ë\2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ× [CD]¡ÊSRCL-13428¡Ë\1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¼ýÏ¿¶Ê¿ô¡§¿·¶Ê3¶ÊÍ½Äê
¢£¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¡ÈPurple CirKID Vol.6¡É¡äÂè1ÃÆ
2025Ç¯
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ºë¶Ì¸©
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¿ÀÆàÀî¸©
10·î 19Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¼¸Ë¸©
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë¡×
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¡ãÂè1ÏÃ¡ä2025Ç¯10·î8Æü(¿å) 24:00¡Á¡¡Ëè½µ¿åÍËÆüÊüÁ÷
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå ¡ãÂè1ÏÃ¡ä2025Ç¯10·î8Æü(¿å) 25:35¡Á¡¡Ëè½µ¿åÍËÆüÊüÁ÷
BS11 ¡ãÂè1ÏÃ¡ä2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ) 23:30¡Á¡¡Ëè½µÌÚÍËÆüÊüÁ÷
AT-X ¡ãÂè1ÏÃ¡ä2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¡Ëè½µÌÚÍË 22:00¡Á¡¿Ëè½µ·îÍË 10:00¡Á¡¿Ëè½µ¿åÍË 16:00¡Á
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Úd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡Û2025Ç¯10·î8Æü(¿å)24:30¡Á¡¡Ëè½µ¿åÍËÇÛ¿®¡¡¤Û¤«
¢¡¸ø¼°WEB¡õSNS
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tenkuro-PR.com
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/tenkuro_PR
¸¶ºî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lala.ne.jp/sakuhin/?id=24
¸¶ºî¸ø¼°X: https://x.com/tenkuro_LaLa
¢£¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
2025Ç¯
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á
¡ãKID PHENOMENON LIVE & FAN MEETING TOUR 2025 ¡ÁD7SCOVER¡Á¡ä
https://kid.exfamily.jp/
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ãIwata Seaside Dream Fes 2025¡ä
ÉÍ¾¾¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö
https://www.iwata-seaside-dreamfes.jp/
12·î26Æü¡Ê¶â¡ãNEO EXILE SPECIAL LIVE 2025¡ä
¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡ÊÀéÍÕ¡Ë
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37510/
