lynch.¡¢2nd¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE AVOIDED SUN / SHADOWS¡ÙÁ´¶Ê»îÄ°Æ°²è¸ø³«
lynch.¤¬¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥àÂèÆóÃÆ¡ØTHE AVOIDED SUN / SHADOWS¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¡Û¡Ù¤ÎÁ´¶Ê»îÄ°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Á°ºî¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¿·¤¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ÆºÆ¤ÓÀ¤¤Ë²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¡£³èÆ°20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Îlynch.¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¼¤ÒÁ´¶Ê»îÄ°Æ°²è¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
2nd¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE AVOIDED SUN / SHADOWS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢lynch.¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿½é´üºîÉÊ¡ØTHE AVOIDED SUN¡Ù¡ØSHADOWS¡Ù¤ò¿·¤¿¤ËºÆ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡ÖBRINGER¡×¤â¼ýÏ¿¡£Blu-ray¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖBRINGER¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î28Æü¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãlynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT¡ÖALL THIS WE¡ÇLL GIVE YOU¡×¡ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤¬9·î20Æü15»þ¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£20¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¼õÉÕ¤Ï9·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¤µ¤é¤Ë¡ãALL THIS WE¡ÇLL GIVE YOU¡ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¸ø±é¤ÎÍ½½¬¤¬¤Ç¤¤ëµìÉè¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÈKING e-SHOP¤Ë¤Ælynch.¤ÎCD¡¢DVD¡¢Blu-ray¤ò3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¸ÂÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
◾️µìÉè¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦ÆÃÅµ¡§¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÊ¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹
KING e-SHOP
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÊÄÅ¹»þËø
¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16509/
◾️2nd¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE AVOIDED SUN / SHADOWS¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¡Û¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
KIZC-90783¡Á6¡¡¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºîÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90783/
1.LIBERATION CHORD
2.I¡ÇM SICK, B¡ÇCUZ LUV U.
3.ROARING IN THE DARK
4.ECDYSIS
5.FORGIVEN
6.ANEMONE
7.THE UNIVERSE
8.DAZZLE
9.ENEMY
10.PROMINENCE
11.FROM THE END
¢¡Disc.2¡§CD¡ØSHADOWS¡Ù
1.LAST NITE
2.ADORE
3.MAZE
4.EVILLY
5.I DON¡ÇT KNOW WHERE I AM
6.AMBIVALENT IDEAL
7.THE BLASTED BACK BONE
8.SHADOWZ
9.CULTIC MY EXECUTION
10.MARROW
¢¡Disc.3¡§CD¡ØBRINGER¡Ù
1.BRINGER¡Ê¿·¶Ê¡Ë
2.AN ILLUSION
3.DOZE
4.A GLEAM IN EYE
5.ALL THIS I¡ÇLL GIVE YOU
6.JUDGEMENT
¢¡Disc.4¡§Blu-ray
¡¦BRINGER¡Ê¿·¶Ê¡ËMusic Video
¡¦BRINGER¡Ê¿·¶Ê¡ËMusic Video Making
¢¡¹ØÆþÆÃÅµ
¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥£¥ë¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¹ØÆþÆÃÅµ¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥£¥ë
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ØTHE AVOIDED SUN / SHADOWS¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥µ¥¤¥ó²ñ
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¡¡¡¡
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹ ¡¡
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¡
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦Ãí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16372/
¢£¡ãLIMITED 3 DAYS¡ä
2025Ç¯
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡ÒMEN¡ÇS ONLY¡Ó
10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÒWOMEN¡ÇS ONLY¡Ó
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÒSHADOWS ONLY¡Ó
¡û3¸ø±é¶¦ÄÌ
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Spotify O-WEST
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \7,000¡ÊÀÇ¹þ / DÊÌ¡Ë
-Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
-¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü°Ê³°¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¸¶Â§¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó
-¥Á¥±¥Ã¥ÈËº¤ì¡¦Ê¶¼º¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÊºÆÈ¯¹ÔÉÔ²Ä¡Ë
¡û¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥Èhttps://l-tike.com/lynch20th/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹https://eplus.jp/lynch/
¢¨10/14 WOMEN¡ÇS ONLY¤ÏÂÐ¾Ý³°
[Ìä] DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
[Áí¹çinfo] ¥µ¥¤¥ì¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º03-3447-8822
◾️¡ãTOUR¡Ç25¡ÖTHE AVOIDED SHADOWS¡×¡ä
2025Ç¯
10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºåBIGCAT
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¹â¾¾Olive Hall
10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¿À¸ÍVARIT.
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬DRUM LOGOS
11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¼¯»ùÅçCAPARVO HALL
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¹ÅçSECOND CRUTCH
11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÉÙ»³MAIRO
11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¶âÂôEIGHT HALL
11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÀçÂæRENSA
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë½©ÅÄClub SWINDLE
11·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡ËÈ¡´Û club COCOA
11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë»¥ËÚcube garden
12·î5Æü¡Ê¶â¡ËLive House ÉÍ¾¾ÁëÏÈ
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²°DIAMOND HALL
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \7,000¡ÊÀÇ¹þ / DÊÌ¡Ë
-Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
-¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü°Ê³°¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¸¶Â§¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó
-¥Á¥±¥Ã¥ÈËº¤ì¡¦Ê¶¼º¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÊºÆÈ¯¹ÔÉÔ²Ä¡Ë
¡ûFC[SHADOWS] Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¡Á8·î18Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§²ñ°÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ
À©¸ÂËç¿ô¡§³Æ¸ø±é1²ñ°÷ÍÍ1¿½¹þ2Ëç
¡û¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¡Á8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§l-tike.com/lynch20th/
À©¸ÂËç¿ô¡§³Æ¸ø±é¤ª£±¿ÍÍÍ1¿½¹þ2Ëç
¡û°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¡Ë
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00
¡ÚÁí¹çinfo¡Û¥µ¥¤¥ì¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º03-3447-8822
◾️¡ãlynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT¡ÖALL THIS WE¡ÇLL GIVE YOU¡×¡ä
2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
16:00³«¾ì / 17:00³«±é
¢¡ºÂ¼ï¡¦ÎÁ¶â
¡¦VIPÀÊ¡¿¼Ö°Ø»ÒVIPÀÊ¡¡35,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
-¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ°Êý
-¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
-VIP¥Ñ¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥×
-12.28 VIP¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´5¼ï¡¦½ª±é¸å¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÄ¾ÀÜ¼êÅÏ¤·¡Ë
¢¨ËÜ·ô¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡ËÈ¯·ô»þ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥¹¥¿°ú´¹ÍÑ¤Î¡ÖÉû·ô¡×¤âÉ¬¤º¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¥¢¥ê¡¼¥ÊSÀÊ¡¿¼Ö°Ø»Ò¥¢¥ê¡¼¥ÊSÀÊ¡¡10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
-¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ SÀÊ¡¡10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
-Âè1¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡Ê3³¬¡ËÁ°Êý
-¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡¦°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡¿°ìÈÌ¼Ö°Ø»ÒÀÊ¡¡5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü°Ê³°¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¸¶Â§¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈËº¤ì¡¦Ê¶¼º¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÊºÆÈ¯¹ÔÉÔ²Ä¡Ë
¡þFC[SHADOWS] Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î8Æü¡Ê·î¡Ë15:00¡Á9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§¡Ê²ñ°÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¡Ë
ÂÐ¾ÝÀÊ¼ï¡§Á´ÀÊ¼ï¡ÊÂè2´õË¾¤Þ¤Ç¡Ë
À©¸ÂËç¿ô¡§4Ëç¡Ê¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Ï2Ëç¡Ë
¡þ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00¡Á9·î29Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/lynch20th/
ÂÐ¾ÝÀÊ¼ï¡§SÀÊ¡¦°ìÈÌÀÊ¡ÊÂè2´õË¾¤Þ¤Ç¡Ë
À©¸ÂËç¿ô¡§4Ëç¡Ê¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Ï2Ëç¡Ë
¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¡Ë
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00
¡ÚÁí¹ç info¡Û¥µ¥¤¥ì¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º 03-3447-8822
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡lynch. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡lynch. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡lynch. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡lynch 20th ANNIVERSARY PROJECT ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://youtu.be/y-ZRV2VRKTM?si=itNswHSdZQwSTiM4